Google должна выплатить почти $2 миллиарда компании Klarna по решению шведского суда

Патентный и рыночный суд Стокгольма принял решение по масштабному антимонопольному делу против компании Google. Технологического гиганта обязали выплатить почти 2 миллиарда долларов сервиса сравнения цен PriceRunner, принадлежащего финтех-компании Klarna.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Bloomberg.

Суд признал, что Google в течение многих лет незаконно злоупотреблял своим доминантным положением на рынке поисковых систем, предпочитая собственный сервис покупок и занижая позиции конкурентов в поисковой выдаче.

Несмотря на то, что суд отклонил большую часть первоначальных финансовых претензий PriceRunner, требовавшей около 8,2 миллиарда долларов, это решение стало самой большой компенсацией в истории шведского антимонопольного права.

Причины иска и последствия технологического гиганта

Представители Klarna отметили, что определенная сумма компенсирует утраченный доход из-за дискриминационных алгоритмов поисковика. Кроме того, компания подчеркнула, что подобные манипуляции со стороны платформы искусственно повышали издержки для конечных потребителей.

Судебное разбирательство в Швеции имеет прямую связь с глобальным европейским регулированием:

Европейский контекст: иск основан на решении Европейской комиссии от 2017 года, которая оштрафовала Google на 2,4 миллиарда евро за аналогичные нарушения. В 2024 году высший суд ЕС окончательно подтвердил этот штраф, что позволило европейским компаниям требовать компенсации без необходимости снова доказывать сам факт нарушения закона.

Реакция Google: в компании заявили, что не согласны с вердиктом Стокгольмского суда и планируют рассмотреть юридические варианты его обжалования. Представители компании утверждают, что изменения в работе платформы, внедренные еще в 2017 году, эффективны и обеспечивают равные условия для более чем 1500 европейских сервисов сравнения цен.

Волна судебных процессов: шведское дело является лишь частью более широкого юридического давления на Google в Европе. В прошлом году суд в Берлине обязал корпорацию выплатить 573 миллиона евро двум немецким сайтам сравнения цен, и подобные иски сейчас находятся в стадии рассмотрения в других странах ЕС.

Напомним, Google ведет переговоры с Samsung по производству новых ИИ-чипов. Американская корпорация планирует привлечь южнокорейского гиганта к созданию части своих процессоров искусственного интеллекта следующего поколения, чтобы усилить свои позиции на технологическом рынке.