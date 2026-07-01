Google має виплатити майже $2 мільярди компанії Klarna за рішенням шведського суду

Патентний та ринковий суд Стокгольма ухвалив рішення у масштабній антимонопольній справі проти компанії Google. Технологічного гіганта зобов'язали виплатити майже 2 мільярди доларів сервісу порівняння цін PriceRunner, який належить фінтех-компанії Klarna.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Bloomberg.

Суд визнав, що Google протягом багатьох років незаконно зловживав своїм домінантним становищем на ринку пошукових систем, надаючи перевагу власному сервісу покупок та занижуючи позиції конкурентів у пошуковій видачі.

Попри те, що суд відхилив більшу частину початкових фінансових претензій PriceRunner, яка вимагала близько 8,2 мільярда доларів, це рішення стало найбільшою компенсацією в історії шведського антимонопольного права.

Причини позову та наслідки для технологічного гіганта

Представники Klarna зазначили, що визначена сума компенсує втрачений дохід через дискримінаційні алгоритми пошуковика. Крім того, компанія наголосила, що подібні маніпуляції з боку платформи штучно підвищували витрати для кінцевих споживачів.

Судовий розгляд у Швеції має прямий зв'язок із глобальним європейським регулюванням:

Європейський контекст: позов ґрунтується на рішенні Європейської комісії від 2017 року, яка оштрафувала Google на 2,4 мільярда євро за аналогічні порушення. У 2024 році вищий суд ЄС остаточно підтвердив цей штраф, що дозволило європейським компаніям вимагати компенсації без необхідності знову доводити сам факт порушення закону.

Реакція Google: у компанії заявили, що не згодні з вердиктом стокгольмського суду та планують розглянути юридичні варіанти для його оскарження. Представники компанії стверджують, що зміни в роботі платформи, впроваджені ще у 2017 році, є ефективними та забезпечують рівні умови для понад 1500 європейських сервісів порівняння цін.

Хвиля судових процесів: шведська справа є лише частиною ширшого юридичного тиску на Google в Європі. Минулого року суд у Берліні зобов'язав корпорацію виплатити 573 мільйони євро двом німецьким сайтам порівняння цін, і подібні позови зараз перебувають на стадії розгляду в інших країнах ЄС.

Нагадаємо, Google веде переговори з Samsung щодо виробництва нових ШІ-чипів. Американська корпорація планує залучити південнокорейського гіганта до створення частини своїх процесорів штучного інтелекту наступного покоління, щоб посилити власні позиції на технологічному ринку.