Google Cloud додасть спеціальні ШІ-моделі для наукових досліджень

Компанія Google почне пропонувати спеціалізовані моделі штучного інтелекту від компанії SandboxAQ через свій хмарний сервіс. Це розширить доступ бізнесу та науковців до технологій, які прискорюють розробку ліків, матеріалознавство та виробництво напівпровідників.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Bloomberg.

Google додасть моделі SandboxAQ до свого хмарного маркетплейсу. Це дозволить дослідникам поєднувати мовні моделі Gemini від Google із ШІ-системами, які навчені на наукових рівняннях і лабораторних даних. На відміну від звичайних текстових нейромереж, ці кількісні моделі працюють із числовими даними для вирішення завдань у хімії, біології та фізиці.

Які ШІ-інструменти стануть доступні вченим та бізнесу

Співпраця компаній відкриє дослідникам доступ до двох спеціалізованих систем:

AQCat: модель створена для пошуку нових матеріалів і каталізаторів. Її використовуватимуть для розробки акумуляторів та виробництва мікросхем.

AQPotency: цей інструмент розроблений для фармацевтичної галузі. Він допоможе вченим шукати молекули для створення ліків проти раку, хвороб Альцгеймера та Паркінсона.

За словами гендиректора SandboxAQ Джека Хідарі, ці технології дозволяють економити роки досліджень та знаходити абсолютно нові хімічні сполуки, які люди не могли виявити раніше.

SandboxAQ починалася як квантова лабораторія всередині компанії Alphabet, але у 2022 році стала незалежною фірмою. Серед її інвесторів є колишній керівник Google Ерік Шмідт. Нещодавно компанія також отримала $500 мільйонів від уряду США за програмою CHIPS для розвитку технологій у сфері напівпровідників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Google DeepMind уклала угоду про ШІ-дослідження з кіностудією A24. Лабораторія штучного інтелекту та відома незалежна кіностудія домовилися перевірити, як саме технології нейромереж можуть допомогти режисерам та іншим творчим професіоналам у процесі створення кіно.