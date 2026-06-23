Google DeepMind уклала угоду про ШІ-дослідження з кіностудією A24

Лабораторія штучного інтелекту Google DeepMind та відома незалежна кіностудія A24 уклали угоду про партнерство. Метою співпраці є дослідження того, як технології штучного інтелекту можуть допомогти режисерам та іншим творчим професіоналам у створенні кіно.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Reuters.

Спільна ініціатива буде зосереджена на допомозі митцям у розробці нових творчих робочих процесів та технік. Організатори прагнуть, щоб майбутні ШІ-інструменти створювалися з урахуванням безпосереднього досвіду авторів, які ними користуватимуться.

Паралельно з цим материнська компанія Google — холдинг Alphabet — інвестувала в незалежну кіностудію 75 млн доларів, про що з посиланням на власні джерела повідомило видання The Wall Street Journal. У DeepMind відмовилися коментувати точну суму фінансових вливань.

Кіностудія A24 відома такими успішними проектами, як оскароносний пригодницький фільм "Все завжди і водночас", стрічка "Марті Супрім" із Тімоті Шаламе та хорор "Залаштунки" (Backrooms).

Творчий контроль залишається за режисерами

Джерело, знайоме з деталями угоди, підкреслило, що це партнерство не є угодою про передачу інтелектуальної власності або використання контенту студії для навчання нейромереж.

В межах співпраці кінематографісти залучатимуться до тестування технологій, проте вони збережуть повний творчий контроль над своїми фільмами. Натомість партнерство відкриє для A24 ексклюзивний доступ до передових досліджень DeepMind, її потужної технологічної інфраструктури та глобальних можливостей.

Нагадаємо, Alphabet планує залучити рекордні 80 мільярдів доларів для фінансування витрат на штучний інтелект. Холдинг готує масштабний пакет розміщення акцій, який включає велику інвестиційну угоду з корпорацією Berkshire Hathaway Inc. Воренна Баффета.

Також відомо, що Google веде переговори з Samsung щодо виробництва нових ШІ-чипів. Американська корпорація планує довірити південнокорейському гіганту випуск частини своїх процесорів штучного інтелекту наступного покоління.