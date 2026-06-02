Alphabet залучить рекордні 80 мільярдів доларів для фінансування витрат на ШІ

Alphabet залучить рекордні 80 мільярдів доларів для фінансування витрат на ШІ

Материнська компанія Google, холдинг Alphabet Inc., планує залучити 80 мільярдів доларів через масштабний пакет розміщення акцій, який включає велику інвестиційну угоду з корпорацією Berkshire Hathaway Inc. Компанія йде на цей крок, прагнучи профінансувати свої плани у сфері штучного інтелекту.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Bloomberg.

Заплановане залучення капіталу включає кілька етапів, які розпочнуться у третьому кварталі 2026 року. Компанія планує запустити програму продажу на ринку для періодичного продажу акцій на суму 40 мільярдів доларів. 

Також передбачені андеррайтингові пропозиції, що включають публічне розміщення звичайних та обов'язково конвертованих привілейованих акцій на суму 30 мільярдів доларів. Крім того, Alphabet укладе пряму інвестиційну угоду щодо продажу акцій конгломерату Berkshire Hathaway на суму 10 мільярдів доларів.

Цей пакет транзакцій є однією з найбільших угод з акціонерним капіталом в історії світового ринку. Домовленість з Berkshire Hathaway відображає стратегію Грега Абеля, який очолив фірму після виходу Воррена Баффета на пенсію минулого року, щодо інвестування рекордних 397 мільярдів доларів грошових запасів компанії. Головними організаторами випуску виступають провідні банки Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. та Morgan Stanley.

На що підуть кошти та як це вплине на ринок

Alphabet прагне використати капітал для розширення власної базової інфраструктури, необхідної для навчання передових моделей штучного інтелекту та задоволення високого попиту клієнтів. Компанія робить ставку на власні процесори штучного інтелекту, відомі як Tensor Processing Units. Ці чипи стали ключовою альтернативою лідеру ринку Nvidia Corp. в умовах, коли розробка ШІ вимагає колосальних обсягів обчислювальної потужності.

За оцінками аналітиків, витрати Alphabet на технологічну інфраструктуру у 2027 році суттєво перевищать запланований на 2026 рік бюджет у 190 мільярдів доларів. Аналітик Bloomberg Intelligence Мандіп Сінгх вважає, що завдяки новому фінансуванню капітальні витрати техногіганта наступного року можуть сягнути 300 мільярдів доларів. Такий рівень вкладень перевищить навіть операційний грошовий потік компанії.

Крім того, масштабне залучення грошей Alphabet може ускладнити запуск IPO її прямих конкурентів, таких як SpaceX, Anthropic PBC та OpenAI, які планують вихід на біржу цього року. Оскільки обсяг капіталу на публічних ринках обмежений, інвестори можуть надати перевагу вкладенням у зростання інфраструктури TPU від Google, що забере ліквідність у інших гравців.

Нагадаємо, Alphabet залучила 3,6 млрд доларів у Японії для фінансування ШІ. Холдинг завершив успішне розміщення облігацій у японських єнах на загальну суму 576,5 мільярда єн. Ця транзакція увійшла в історію як найбільший випуск боргових паперів у японській валюті серед усіх іноземних корпорацій.

Автор:
Максим Кольц