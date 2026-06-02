Росія ракетами та дронами атакувала один із ключових об’єктів “Нафтогазу”

2 червня Росія ракетами та дронами масовано атакувала один із ключових об’єктів групи “Нафтогаз” у Харківській області.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

За його словами, під час масованої нічної атаки ворог завдав комбінованого удару. Спочатку по об’єкту били дронами. Приблизно за годину ворог завдав повторного удару — цього разу ракетами. Очільник "Нафтогазу" зазначив, що обійшлося без постраждалих.

"Це свідома тактика терору. Так росіяни намагаються завдати максимальної шкоди не лише інфраструктурі, а й людям, які рятують, ремонтують і відновлюють. Саме така тактика спричинила трагічні наслідки в ніч на 5 травня, коли загинули наші колеги та рятувальники ДСНС", - підкреслив Корецький.

Він додав, що адаптуючись до таких реалій, компанія запровадила більш жорсткі безпекові протоколи, щоб мінімізувати загрозу для працівників.

Корецький зазначив, що оцінка наслідків та відновлювальні роботи розпочнуться відразу, як дозволить безпекова ситуація.

Про "Нафтогаз"

Компанія "Нафтогаз" є однією з найважливіших для української енергетики, об’єднуючи у своїй структурі велику кількість різноманітних компаній, починаючи від найбільшої газовидобувної компанії країни — АТ "Укргазвидобування" — і завершуючи оператором магістральних нафтопроводів — АТ "Укртранснафта".

29 травня російські війська завдали ударів по об’єктах групи “Нафтогаз” у Сумській та Харківській областях. Внаслідок атак зафіксовано суттєві пошкодження інфраструктури та пожежі.