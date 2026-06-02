Россия ракетами и дронами атаковала один из ключевых объектов "Нафтогаза"

2 июня Россия ракетами и дронами массированно атаковала один из ключевых объектов группы "Нафтогаз" в Харьковской области.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий.

По его словам, во время массированной ночной атаки враг нанес комбинированный удар. Сначала по объекту били дронами. Приблизительно через час враг нанес повторный удар — на этот раз ракетами. Глава "Нафтогаза" отметил, что обошлось без пострадавших.

"Это сознательная тактика террора. Так россияне пытаются нанести максимальный ущерб не только инфраструктуре, но и спасающим, ремонтирующим и восстанавливающим людям. Именно такая тактика повлекла трагические последствия в ночь на 5 мая, когда погибли наши коллеги и спасатели ГСЧС", - подчеркнул он.

Он добавил, что адаптируясь к таким реалиям, компания ввела более жесткие протоколы безопасности, чтобы минимизировать угрозу для работников.

Корецкий отметил, что оценка последствий и восстановительные работы начнутся сразу, как разрешит ситуация с безопасностью.

О "Нафтогазе"

Компания "Нафтогаз" является одной из важнейших для украинской энергетики, объединяя в своей структуре большое количество разнообразных компаний, начиная от крупнейшей газодобывающей компании страны - АО "Укргаздобыча" - и завершая оператором магистральных нефтепроводов - АО "Укртранснафта".

29 мая российские войска нанесли удары по объектам группы "Нафтогаз" в Сумской и Харьковской областях. В результате атак зафиксированы существенные повреждения инфраструктуры и пожара.