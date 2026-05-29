Россия за сутки атаковала объекты "Нафтогаза" в двух областях

Российские войска в течение суток нанесли удары по объектам группы "Нафтогаз" в Сумской и Харьковской областях. В результате атак зафиксированы существенные повреждения инфраструктуры и пожара.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения компании.

Как сообщили в компании, один из объектов на Сумщине получил повторный удар с интервалом в несколько часов.

В "Нафтогазе" отметили, что российские атаки на нефтегазовую инфраструктуру фактически продолжаются непрерывно. Под ударами находятся также объекты в Полтавской и Днепропетровской областях.

В компании подчеркнули, что ситуация остается сложной.

Добавим, 23 мая российские войска более суток совершают массированные атаки на нефтегазовые объекты группы "Нафтогаз" в Харьковской и Полтавской областях.

Автор:
Татьяна Гойденко