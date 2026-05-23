Россия более суток атакует объекты "Нафтогаза" на Харьковщине и Полтавщине

Российские войска более суток совершают массированные атаки на нефтегазовые объекты группы "Нафтогаз" в Харьковской и Полтавской областях. В результате ударов зафиксированы значительные повреждения оборудования и масштабные пожары.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения компании.

В компании сообщили, что персонал успели эвакуировать к началу критических последствий, поэтому информации о пострадавших пока нет.

На местах продолжают работать все необходимые службы, занимающиеся ликвидацией последствий и оценкой ситуации.

В Нафтогазе отметили, что в настоящее время полноценно оценить масштабы разрушений невозможно из-за угрозы повторных ударов и сложной ситуации безопасности.

Атаки на энергетическую инфраструктуру остаются одним из ключевых вызовов для стабильности работы энергосистемы и добывающего сектора Украины.

Недавно российские войска нанесли удар тремя баллистическими ракетами по активам группы   "Нефтегаз" в Днепропетровской области.

Автор:
Татьяна Гойденко