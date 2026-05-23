Росія понад добу атакує об’єкти "Нафтогазу" на Харківщині та Полтавщині

Російські війська понад добу здійснюють масовані атаки на нафтогазові об’єкти групи "Нафтогаз" у Харківській та Полтавській областях. Внаслідок ударів зафіксовано значні пошкодження обладнання та масштабні пожежі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення компанії.

У компанії повідомили, що персонал встигли евакуювати до початку критичних наслідків, тому інформації про постраждалих наразі немає.

На місцях продовжують працювати всі необхідні служби, які займаються ліквідацією наслідків та оцінкою ситуації.

У Нафтогазі зазначили, що наразі повноцінно оцінити масштаби руйнувань неможливо через загрозу повторних ударів та складну безпекову ситуацію.

Атаки на енергетичну інфраструктуру залишаються одним із ключових викликів для стабільності роботи енергосистеми та видобувного сектору України.

Нещодавно російські війська завдали удару трьома балістичними ракетами по активах групи “Нафтогаз” у Дніпропетровській області.