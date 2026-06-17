Витрати ВПО на оренду сягають 70% доходу, компенсацій від держави недостатньо – дослідження

Потреба у житлі для ВПО – одна з найгостріших проблем, яку неможливо вирішити лише програмою “єВідновлення” чи окремими ініціативами. Рішення з боку держави повинні бути системні і довгостроковові: доступна оренда, соціальне житло, прозорий ринок оренди та механізми підтримки людей, які внаслідок змушені винаймати житло в інших громадах.

Про це заявляє Голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк, повідомляє Delo.ua.

Народна депутатка посилається на результати соцопитування “Добробут, купівельні звички та житлове питання українців”, яке проводили в кінці травня.

Згідно з результатами дослідження, загалом оренду житла обирають 17% опитаних українців. Водночас серед тих, хто після 24 лютого 2022 року переїхав до іншої області, частка орендарів зростає до 65%. Серед ВПО, які перемістилися в межах своєї області, житло винаймають 35%.

“Цифри показують прямий зв’язок між внутрішнім переміщенням і потребою в оренді. Для людей, які втратили можливість жити у власному домі або були змушені переїхати через бойові дії, оренда часто стає не тимчасовим рішенням на кілька місяців, а довгостроковою реальністю”, – зазначила Шуляк.

Разом із тим оренда є суттєвим фінансовим навантаженням. Результати опитування показили: 36% орендарів витрачають на оплату за житло та комунальні послуги від 20% до 50% своїх доходів. Ще 28% спрямовують на ці витрати від 50% до 70% бюджету, а 16% опитаних – понад 70% свого доходу.

“Це означає, що для значної частини орендарів житлові витрати вже є критичними або близькими до критичних. Особливо це стосується ВПО, які одночасно мають витрати на адаптацію в новій громаді, пошук роботи, навчання дітей та облаштування побуту”, – говорить нардепка.

Тому житлова політика мусить подбати не лише про будівництво, а й доступну оренду. Йдеться про легальний і зрозумілий ринок, захист прав його учасників, прозорі договори, а такоє наявність соціального доступного житла для тих, хто не в змозі витримати ринкову ціну.

Шуляк також наголосила, що зменшення податкового навантаження для орендодавців може стати одним із ключових кроків до легалізації ринку оренди. Якщо власникам житла стане простіше та вигідніше оформлювати офіційні договори, це забезпечить більший рівень захисту як для орендодавців, так і для орендарів.

Нагадаємо, у ряді регіонів вартість оренди квартир продовжує зростати, в тому числі це стосується й прифронтових регіонів. Зокрема, на Сумщині за місяць ціни підскочили на 165%, а середня вартість оренди однокімнатної сягнула 14,6 тис. грн.