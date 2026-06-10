Ціни на оренду квартир рекордно зросли, і найбільше – у прифронтовому регіоні

У травні 2026 року на ринку оренди житла України зросли як ціни, так і кількість пропозицій. Найбільше подорожчання зафіксовано в Сумській області, а найдорожчою локацією для оренди залишається Київ. Водночас найбільший попит на житло спостерігається в західних регіонах країни.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на DIM.RIA.

Пропозиція

У травні ринок оренди житла продемонстрував суттєве збільшення кількості нових оголошень. За даними маркетплейсу DIM.RIA, найдинамічніше пропозиція зросла у Сумській області – на 650%. Значний приріст також зафіксовано у Чернігівській (+442%), Кіровоградській (+213%) та Житомирській (+159%) областях.

Ціни

Найдорожчим регіоном для оренди житла залишається Київ. У травні середня вартість оренди однокімнатної квартири в столиці досягла 26 тис. грн на місяць, що на 13% більше, ніж у квітні.

Закарпатська область, яка тривалий час утримувала лідерство за цінами, у травні продемонструвала незначне здешевлення – до 22,5 тис. грн за однокімнатне житло.

Середня вартість оренди однокімнатної квартири по регіонах України.

Найбільш різке зростання вартості оренди зафіксовано на Сумщині: за місяць ціни підскочили на 165%, а середня вартість оренди однокімнатної квартири сягнула 14,6 тис. грн.

Найдоступніше житло для орендарів пропонують Чернігівська та Запорізька області, де середня ціна оренди однокімнатної квартири становить близько 6 тис. грн на місяць.

У Києві найдорожчим районом залишається Печерськ, де оренда однокімнатної квартири коштує в середньому 35 тис. грн на місяць, що на 13% більше порівняно з квітнем. Найнижчі ціни традиційно зафіксовані у Деснянському районі – близько 10 тис. грн.

Середня вартість оренди квартир у різних районах Києва.

Попит

У травні найбільше зростання інтересу до оренди житла спостерігалося в західних регіонах країни. Кількість пошукових запитів зросла в Івано-Франківській області на 63%, у Львівській – на 22%, а на Закарпатті – на 20%.

Водночас у низці областей попит знизився. Найбільше падіння зафіксовано в Херсонській області (-34%), а також у Кіровоградській (-14%), Харківській (-13%) та Черкаській (-11%).

Найвищий рівень конкуренції серед орендарів спостерігається у Миколаївській області, де на одне оголошення припадає в середньому дев’ять потенційних орендарів. Для порівняння, у Києві цей показник становить три особи на одну пропозицію.

Нагадаємо, Верховна Рада прийняла законопроєкт, згідно з яким податкове навантаження на фізичних осіб, які здають квартири в оренду, знизили з 23% до 5%. За словами парламентарів, це було здійснено з метою стимулювати орендодавців декларувати свої доходи та вивести ринок оренди нерухомості з тіні.