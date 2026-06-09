Податок на оренду житла знизили на 5%: Верховна Рада прийняла законопроєкт

9 червня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №15111-д, який, серед іншого, передбачає зменшення податкового навантаження для фізичних осіб, що офіційно здають житло в оренду.

Delo.ua повідомляє, що відповідну правку було внесено за ініціативи голови Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олени Шуляк.

Депутати пропонують знизити ставку податку на доходи фізичних осіб для орендодавців із 18% до 5%. Наразі власники житла, які офіційно декларують прибутки від оренди, сплачують 18% ПДФО та 5% військового збору. Таким чином, загальне податкове навантаження становить 23%, що, на думку Шуляк, є однією з причин значної тінізації ринку оренди житла.

Сам законопроєкт №15111-д передбачає зміни до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів. Йдеться про запровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією щодо доходів, отриманих через цифрові платформи, а також про оподаткування таких доходів.

“До документа була внесена моя правка щодо оподаткування доходів фізичних осіб від здавання нерухомості в оренду. Згідно з цією правкою, дохід фізичної особи – орендодавця від надання в оренду житлової або нежитлової нерухомості, оподатковуватиметься за ставкою 5% ПДФО. Орендодавець за результатами року має подати річну податкову декларацію і самостійно сплатити податок до бюджету”, – пояснила Олена Шуляк.

Зміни мають на меті стимулювати легалізацію ринку оренди. За словами нардепки, це запорука повноцінної реалізації нової житлової політики. Адже 23% – це податкове навантаження, що змушує власників житла уникати офіційного укладення договорів про оренду. Відповідно декларації про доходи відсутні.

Так, у 2024 році лише 900 українців задекларували дохід від здачі житла в оренду. Ще приблизно 56 тисяч ФОПів здають майно в оренду на спрощеній системі оподаткування.

Для країни з багатомільйонним житловим фондом це свідчить про значну частку тіньового сегмента на ринку оренди житла.

“Зменшення ставки ПДФО до 5% може зробити офіційне оформлення орендних відносин менш обтяжливим для власників житла. Очікується, що нижча ставка податку (5% плюс 5% військового збору), фактично у 10%, замість 23%, може створити для орендодавців простіший і зрозуміліший стимул укладати договори, декларувати доходи та працювати в правовому полі”, – акцентувала Олена Шуляк.

Для держави, за її словами, це також відкриває можливість поступово легалізувати ринок оренди без посилення податкового навантаження. Натомість збереження високих ставок, які значна частина ринку фактично ігнорує, замінюється на нижчий рівень оподаткування та більшу мотивацію для добровільного оформлення орендних відносин.

“В Україні зараз триває масштабна житлова реформа, мета якої – змінити радянські правила надання житла тим, хто цього потребує, до ефективних європейських моделей, серед яких і соціальна оренда. Але цей інструмент ми не зможемо запустити без детінізації ринку оренди житла. А для неї, в свою чергу, потрібне зниження податку, за що, власне, сьогодні і прологосувала Верховна рада”, – резюмувала Олена Шуляк.

Нагадаємо, законопроєкт про зниження податків ставки ПДФО з 18% до 5% для доходів, отриманих від оренди житлової нерухомості, був зареєстрований у лютому 2026 року.