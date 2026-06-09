Налог на аренду жилья снизили на 5%: Верховная Рада приняла законопроект

9 июня Верховная Рада приняла законопроект №15111-д, который, среди прочего, предусматривает уменьшение налоговой нагрузки для физических лиц, официально сдающих жилье в аренду.

Delo.ua сообщает, что соответствующая правка была внесена по инициативе председателя Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елены Шуляк.

Депутаты предлагают снизить ставку налога на доходы физических лиц для арендодателей с 18 до 5%. В настоящее время владельцы жилья, официально декларирующие доходы от аренды, платят 18% НДФЛ и 5% военного сбора. Таким образом, общая налоговая нагрузка составляет 23%, что, по мнению Шуляк, является одной из причин значительной тенизации рынка аренды жилья.

Сам законопроект №15111-д предусматривает изменения в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты. Речь идет о внедрении международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы, а также о налогообложении таких доходов.

"В документ была внесена моя правка по налогообложению доходов физических лиц от сдачи недвижимости в аренду. Согласно этой правке, доход физического лица – арендодателя от предоставления в аренду жилой или нежилой недвижимости, будет облагаться налогом по ставке 5% НДФЛ. Арендодатель по результатам года должен подать декларацию бюджета”, – объяснила Елена Шуляк.

Изменения преследуют цель стимулировать легализацию рынка аренды. По словам нардепки, это залог полноценной реализации новой жилищной политики. Ведь 23% – это налоговая нагрузка, заставляющая собственников жилья избегать официального заключения договоров об аренде. Соответственно, декларации о доходах отсутствуют.

Так, в 2024 году всего 900 украинцев задекларировали доход от сдачи жилья в аренду. Еще примерно 56 тысяч ФЛП сдают имущество в аренду на упрощенной системе налогообложения.

Для страны с многомиллионным жилищным фондом это свидетельствует о значительной части теневого сегмента на рынке аренды жилья.

"Уменьшение ставки НДФЛ до 5% может сделать официальное оформление арендных отношений менее обременительным для собственников жилья. Ожидается, что низшая ставка налога (5% плюс 5% военного сбора), фактически у 10%, вместо 23%, может создать для арендодателей более простой и понятный стимул заключать договоры", – говорит Елена Шуляк.

Для государства, по его словам, это также открывает возможность постепенного легализации рынка аренды без усиления налоговой нагрузки. В то же время, сохранение высоких ставок, которые значительная часть рынка фактически игнорирует, заменяется на более низкий уровень налогообложения и большую мотивацию для добровольного оформления арендных отношений.

"В Украине сейчас идет масштабная жилищная реформа, цель которой - изменить советские правила предоставления жилья тем, кто в этом нуждается, к эффективным европейским моделям, среди которых и социальная аренда. Но этот инструмент мы не сможем запустить без детенизации рынка аренды жилья", – подчеркивает Елена Шуляк.

Напомним, законопроект о снижении налогов ставки НДФЛ с 18% до 5% для доходов, полученных от аренды жилой недвижимости, был зарегистрирован в феврале 2026 года.