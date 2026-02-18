Рада предлагает снизить налоги на аренду жилья с 18% до 5%: рынок хотят вывести из тени

В Верховной Раде планируется легализовать рынок аренды жилья в Украине. Зарегистрирован законопроект, предусматривающий существенное снижение налоговой нагрузки для арендодателей. Это, по мнению парламентариев, должно поощрять собственников недвижимости официально декларировать доходы.

Об этом Delo.ua сообщает со ссылкой на Проект Закона.

Как отмечается в объяснениях, из-за высоких ставок налогообложения большинство собственников сдают жилье без договоров и без уплаты налогов.

В частности, документ предусматривает следующие изменения:

снижение ставки НДФЛ с 18% до 5% для доходов, полученных от аренды жилой недвижимости;

временное освобождение от налогообложения доходов от аренды с 1 апреля 2026 года по 31 декабря года, в котором будет отменено военное положение;

переход к модели, при которой арендодатели будут самостоятельно платить налог в течение 40 дней после завершения квартала.

Авторы законодательной инициативы рассчитывают, что уменьшение ставок позволит сделать официальную аренду более выгодной, расширить налоговую базу и повысить прозрачность жилищного рынка.

Эксперты отмечают, что в случае принятия документа способствовать росту цивилизованного арендного сектора. Это особенно актуально в условиях увеличения спроса на жилье из-за войны и миграционных процессов.

Законопроект находится на рассмотрении парламента.

Напомним, в ВР разрабатывается законопроект, который должен урегулировать рынок деятельности риелторов путем установления четких норм их деятельности и суммы налогов, которые должны платить посредники на рынке недвижимости.