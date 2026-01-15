Урегулирование рынка риелторов может привести к теневым схемам — Ассоциация специалистов по недвижимости

Законодательное урегулирование деятельности риелторов может иметь обратный эффект и привести к дальнейшей тенизации рынка недвижимости. Чрезмерное вмешательство государства в деятельность посредников на рынке недвижимости не снизит количество нарушений, а лишь изменит их форму.

Такое мнение высказали представители профессионального сообщества в комментариях для Delo.ua.

В ответ на петицию граждан по урегулированию рынка недвижимости в Верховной Раде начали работу над формированием законодательных норм для риелторов.

Президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Елена Гайдамаха отмечает, что профессиональное сообщество в целом не отрицает необходимость регулирования, однако предостерегает от чрезмерного вмешательства государства в ценовую политику.

"Если искусственно занижать риелторское вознаграждение, особенно в регионах с дешевой недвижимостью, часть рынка просто уйдет в тень. Люди будут официально работать по одним ставкам, а неофициально — по другим", — отмечает она.

В то же время сертифицированная риелтор и руководитель отдела продаж агентства недвижимости Елена Трубина поддерживает идею законодательных изменений, но критически оценивает отдельные положения петиции. По ее словам, инициатива была создана гражданами, не до конца понимающими специфику риелторской деятельности и юридические аспекты работы на рынке.

"Часто риелторов обвиняют в том, что они "берут деньги ни за что". Но проблема в другом — в отсутствии понятных правил. Сегодня стать риелтором может кто-либо: не нужно образование, лицензия или ответственность. Проснулся утром — и уже работаешь на рынке", — говорит Трубина.

Она убеждена, что предстоящее регулирование должно предусматривать обязательную сертификацию, которая повысит профессионализм отрасли и защитит всех участников рынка.

"Если будут четкие требования к квалификации, клиенты будут знать, за что платят, а случайные и неквалифицированные посредники исчезнут с рынка. Это снимет напряжение и постоянные споры вокруг комиссий", — отмечает риелтор.

В то же время представители рынка отмечают, что эффективное регулирование возможно только при сочетании государственного контроля и саморегуляции отрасли. Иначе новые ограничения могут не снизить количество нарушений, а лишь изменить их форму.

Урегулирование риелторской деятельности: о чем идет речь

В июле 2025 г. на сайте Кабмина появилась электронная петиция граждан с требованиями урегулировать деятельность риелторов на законодательном уровне. Речь шла, прежде всего, о финансовой и юридической составляющей работы посредников. В сентябре 2025 года петиция о риэлторской деятельности набрала 25 тысяч подписей — количество, необходимое для рассмотрения ее Правительством.

Премьер-министр Юлия Свириденко поручила профильным ведомствам проработать вопрос упорядочения рынка риелторских услуг в Украине с учетом экономических условий и приоритетных потребностей государства.

На днях в Верховной Раде начала работу рабочая группа по разработке законодательных решений по регулированию рынка риелторской деятельности.