НБУ увеличил сроки расчетов для экспорта труб до 270 дней

Национальный банк увеличивает со 180 до 270 дней предельные сроки расчетов для отдельных операций по экспорту труб и комплектующих к железнодорожному транспорту. Новые правила будут касаться сделок, совершенных с 15 июня 2026 года.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ.

Решение было принято с учетом предложений правительства и после консультаций с Министерством экономики, окружающей среды и сельского хозяйства. В НБУ отмечают, что изменения соответствуют реальным логистическим и производственным циклам и не создают риска для макрофинансовой стабильности.

Увеличение сроков должно дать украинским экспортерам больше гибкости в условиях продолжительных логистических циклов и сложных расчетов с иностранными контрагентами. В Нацбанке ожидают, что это поможет избежать сокращения экспорта промышленной продукции и сохранить валютные поступления.

В перспективе такие изменения должны поддержать рост экспорта, налоговые поступления, восстановление промышленности и занятости.

НБУ может устанавливать отличные от общих сроков для отдельных сфер или экспортно-импортных операций только на основе обоснованных рекомендаций правительства. С начала 2026 г. по предложениям Кабмина Нацбанк уже расширял сроки расчетов для экспорта сельскохозяйственной и специализированной техники.

Для промышленных экспортеров решение означает большее время на получение валютной выручки по контрактам, где производство, доставка и оплата занимают более длительный цикл. Для экономики это способ поддержать экспортную выручку без смягчения общих валютных ограничений для всех операций.

Добавим, по итогам первого квартала 2026 года Украина экспортировала 15,5 млн. тонн агропродукции на сумму 6,3 млрд. долларов.