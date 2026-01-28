Приток валюты в Украину вырос на 5% против 20% годом ранее – НБУ

В 2025 году объем возврата валютной выручки увеличился на 5%. Это меньше показателя предыдущего года, когда рост составил почти 20%.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил заместитель председателя НБУ Владимир Лепушинский во время Export Credit Forum в Киеве.

По его словам, НБУ сохраняет валютную либерализацию неизменным приоритетом и готов к дальнейшему смягчению ограничений по мере роста поступления валютной выручки от экспортеров.

В то же время, валютные ограничения остаются вынужденной мерой для обеспечения устойчивости валютного рынка.

Валютные послабления

Лепушинский напомнил, что в январе Нацбанк ввел новые валютные послабления, отменив временные ограничения на расчеты по контрактам с участием ЭКА и экспорта страховых услуг.

Также НБУ работает над развитием инструментов хеджирования валютных рисков.

В частности, разрешено использование форвардных операций в рамках проданной банками валюты, но пока таких сделок немного: заключено 39 сделок на $10 млн.

Кредитование экспортеров

Кредитование экспортеров показывает стремительную динамику. Как сообщил заместитель главы Нацбанка, с первого квартала 2025 года объем гривневых ссуд вырос на 25%, а валютных — на 20%.

Лепушинский также сообщил, что НБУ с высокой вероятностью введет в 2026 году справочный курс евро, учитывая рост его роли во внешней торговле Украины, в частности импорте.

Напомним, что 31 декабря 2025 года НБУ смягчил ряд валютных ограничений в рамках реализации положений законодательства о введении правового режима Defence City для поддержки оборонно-промышленного комплекса (ОПК).