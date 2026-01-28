Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,96

--0,17

EUR

51,23

+0,17

Готівковий курс:

USD

43,17

43,00

EUR

51,50

51,21

ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Приплив валюти в Україну зріс на 5% проти 20% роком раніше – НБУ

долар, євро, гривня
Приплив валюти в Україну уповільнився / Depositphotos

У 2025 році обсяг повернення валютної  виручки збільшився на 5%. Це менше за показник попереднього року, коли зростання сягнуло майже 20%.

Як пише Delo.ua, про це повідомив заступник голови НБУ Володимир Лепушинський під час Export Credit Forum у Києві.

За його словами, НБУ зберігає валютну лібералізацію незмінним пріоритетом та готовий до подальшого пом’якшення обмежень у міру зростання надходження валютної виручки від експортерів.

Водночас валютні обмеження залишаються вимушеним заходом для забезпечення стійкості валютного ринку.

Валютні послаблення

Лепушинський нагадав, що у січні Нацбанк запровадив нові валютні послаблення, скасувавши часові обмеження на розрахунки за контрактами з участю ЕКА та під час експорту страхових послуг.

Також НБУ працює над розвитком інструментів хеджування валютних ризиків.

Зокрема, дозволено використання форвардних операцій у межах проданої банками валюти, але поки таких операцій небагато: укладено 39 угод на $10 млн. 

Кредитування експортерів

Кредитування експортерів демонструє стрімку динаміку. Як повідомив заступник голови Нацбанку, з першого кварталу 2025 року обсяг гривневих позик зріс на 25%, а валютних — на 20%. 

Лепушинський також повідомив, що НБУ з високою ймовірністю запровадить у 2026 році довідковий курс євро, зважаючи на зростання його ролі у зовнішній торгівлі України, зокрема в імпорті.

Нагадаємо, що  31 грудня 2025 року НБУ пом’якшив низку валютних обмежень в межах реалізації положень законодавства щодо запровадження правового режиму Defence City для підтримання оборонно-промислового комплексу (ОПК).

Автор:
Тетяна Бесараб