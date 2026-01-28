Приплив валюти в Україну зріс на 5% проти 20% роком раніше – НБУ

У 2025 році обсяг повернення валютної виручки збільшився на 5%. Це менше за показник попереднього року, коли зростання сягнуло майже 20%.

Як пише Delo.ua, про це повідомив заступник голови НБУ Володимир Лепушинський під час Export Credit Forum у Києві.

За його словами, НБУ зберігає валютну лібералізацію незмінним пріоритетом та готовий до подальшого пом’якшення обмежень у міру зростання надходження валютної виручки від експортерів.

Водночас валютні обмеження залишаються вимушеним заходом для забезпечення стійкості валютного ринку.

Валютні послаблення

Лепушинський нагадав, що у січні Нацбанк запровадив нові валютні послаблення, скасувавши часові обмеження на розрахунки за контрактами з участю ЕКА та під час експорту страхових послуг.

Також НБУ працює над розвитком інструментів хеджування валютних ризиків.

Зокрема, дозволено використання форвардних операцій у межах проданої банками валюти, але поки таких операцій небагато: укладено 39 угод на $10 млн.

Кредитування експортерів

Кредитування експортерів демонструє стрімку динаміку. Як повідомив заступник голови Нацбанку, з першого кварталу 2025 року обсяг гривневих позик зріс на 25%, а валютних — на 20%.

Лепушинський також повідомив, що НБУ з високою ймовірністю запровадить у 2026 році довідковий курс євро, зважаючи на зростання його ролі у зовнішній торгівлі України, зокрема в імпорті.

Нагадаємо, що 31 грудня 2025 року НБУ пом’якшив низку валютних обмежень в межах реалізації положень законодавства щодо запровадження правового режиму Defence City для підтримання оборонно-промислового комплексу (ОПК).