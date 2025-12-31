Запланована подія 2

НБУ смягчил ряд ограничений для поддержки оборонной отрасли: каких операций касается

Национальный банк Украины с 31 декабря 2025 смягчил ряд валютных ограничений в рамках реализации положений законодательства о введении правового режима Defence City для поддержки оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Что именно изменится для оборонки?

Смягчение ограничений для резидентов Defence City, наработанное вместе с Министерством обороны, будет касаться двух направлений:

  • условий покупки иностранной валюты для импорта товаров;
  • осуществление трансграничных переводов из Украины по отдельным операциям.

"Изменения поддержат обороноспособность Украины благодаря надлежащим условиям работы ОПК", - отметили в НБУ.

О Defence City

Defence City – это специальный правовой режим в Украине, который создает благоприятные условия для предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) через налоговые льготы, упрощенные таможенные процедуры, защиту от давления и поддержку релокации, чтобы стимулировать производство оружия и развитие оборонных технологий во время войны. Заработанный в 2026 году режим предоставляет резидентам налоговые льготы (освобождение от налога на прибыль, землю, недвижимость), упрощение экспорта и валютного контроля

Напомним, с 5 января 2026 года в Украине официально заработает специальный правовой режим для производителей оружия Defence City. Соответствующий пакет решений для старта проекта Кабинет Министров принял на заседании 17 декабря.

Автор:
Татьяна Ковальчук