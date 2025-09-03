Запланована подія 2

Новые возможности для оборонной промышленности: президент подписал законы о Defence City

ВСУ, военные
Подписаны законы о Defence City / Генштаб ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал пакет законов о Defence City – государственной инициативе по развитию оборонно-промышленного комплекса. Документы предусматривают изменения в Налоговый и Таможенный кодексы и открывают путь к созданию специального правового режима для производителей оружия и военной техники.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев. На момент публикации на сайте Рады информации о подписи президентом соответствующих законов не было.

Что предусмотрено законопроектами

Формирование Перечня резидентов   – его будет вести Министерство обороны. Информация о включенных предприятиях, отчетности и деятельности будут иметь ограниченный доступ и будут охраняться государством.

Налоговые льготы до 1 января 2036 года:

  • освобождение от налога на прибыль (при условии реинвестирования);
  • освобождение от налога на землю;
  • освобождение от налога на недвижимость;
  • освобождение от экологического налога;
  • сохранение действующих льгот по НДС, ускоренной амортизации и работников релокированных предприятий.

Таможенная и валютная регулировка:

  • упрощение таможенных процедур;
  • упрощение экспорта военных технологий;
  • особенности валютного контроля и сделок, которые может установить НБУ.

Юридические и операционные гарантии:

  • дополнительную защиту в уголовных производствах;
  • поддержка компаний в процессе релокации.

О Defence City

Напомним, 24 июня Гетманцев вместе с главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией подали на регистрацию пакет законопроектов под названием Defence City, предусматривающий создание специального правового режима для предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины.

16 июля парламент поддержал в первом чтении три законопроекта, закладывающих основу для запуска специального правового режима Defence City.

Речь идет о следующих документах:

  • №13420 — о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы для поддержки предприятий ОПК;
  • №13421 - об изменениях в раздел XXI "Заключительные и переходные положения" Таможенного кодекса Украины;
  • №13422-1 — о внесении изменений в раздел VI "Заключительные и переходные положения" Бюджетного кодекса Украины.

21 августа Верховная Рада приняла во втором чтении законопроекты №13420 и №13421, формирующие основу пакета Defence City.

Автор:
Ольга Опенько