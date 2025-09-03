- Категория
Новые возможности для оборонной промышленности: президент подписал законы о Defence City
Президент Украины Владимир Зеленский подписал пакет законов о Defence City – государственной инициативе по развитию оборонно-промышленного комплекса. Документы предусматривают изменения в Налоговый и Таможенный кодексы и открывают путь к созданию специального правового режима для производителей оружия и военной техники.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев. На момент публикации на сайте Рады информации о подписи президентом соответствующих законов не было.
Что предусмотрено законопроектами
Формирование Перечня резидентов – его будет вести Министерство обороны. Информация о включенных предприятиях, отчетности и деятельности будут иметь ограниченный доступ и будут охраняться государством.
Налоговые льготы до 1 января 2036 года:
- освобождение от налога на прибыль (при условии реинвестирования);
- освобождение от налога на землю;
- освобождение от налога на недвижимость;
- освобождение от экологического налога;
- сохранение действующих льгот по НДС, ускоренной амортизации и работников релокированных предприятий.
Таможенная и валютная регулировка:
- упрощение таможенных процедур;
- упрощение экспорта военных технологий;
- особенности валютного контроля и сделок, которые может установить НБУ.
Юридические и операционные гарантии:
- дополнительную защиту в уголовных производствах;
- поддержка компаний в процессе релокации.
О Defence City
Напомним, 24 июня Гетманцев вместе с главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией подали на регистрацию пакет законопроектов под названием Defence City, предусматривающий создание специального правового режима для предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины.
16 июля парламент поддержал в первом чтении три законопроекта, закладывающих основу для запуска специального правового режима Defence City.
Речь идет о следующих документах:
- №13420 — о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы для поддержки предприятий ОПК;
- №13421 - об изменениях в раздел XXI "Заключительные и переходные положения" Таможенного кодекса Украины;
- №13422-1 — о внесении изменений в раздел VI "Заключительные и переходные положения" Бюджетного кодекса Украины.
21 августа Верховная Рада приняла во втором чтении законопроекты №13420 и №13421, формирующие основу пакета Defence City.