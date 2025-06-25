Гетманцев и Арахамия подали в Раду законопроекты о Defence City: предусматривающий

24 июня глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев вместе с главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией зарегистрировали пакет законопроектов, разработанный совместно с Министерством обороны. Инициатива под названием Defence City предполагает создание специального правового режима для предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пост Гетманцева.

Согласно представленным документам, Министерство обороны будет формировать Перечень предприятий, которые станут резидентами Defence City. Эти предприятия получат системную государственную поддержку, среди которой налоговые льготы, упрощение таможенных процедур и экспортного контроля, а также гарантии информационной и юридической безопасности.

"Сложно выиграть войну только силой оружия — нужна еще сила государства, поддерживающая тех, кто это оружие производит. Поэтому предложенные нами системные изменения позволят создать уникальный правовой режим для государственной поддержки предприятий оборонно-промышленного комплекса — Defence City", — написал Гетманцев.

Что предусмотрено законопроектами о Defence City:

Формирование Перечня резидентов будет вести Министерство обороны. Информация о включенных предприятиях, отчетности и деятельности будут иметь ограниченный доступ и будут охраняться государством.

Налоговые льготы до 1 января 2036 года:

освобождение от налога на прибыль (при условии реинвестирования);

освобождение от налога на землю;

освобождение от налога на недвижимость;

освобождение от экологического налога;

сохранение действующих льгот по НДС, ускоренной амортизации и работников релокированных предприятий.

Таможенная и валютная регулировка:

упрощение таможенных процедур;

упрощение экспорта военных технологий;

особенности валютного контроля и сделок, которые может установить НБУ.

Юридические и операционные гарантии:

дополнительную защиту в уголовных производствах;

поддержка компаний в процессе релокации.

Гетманцев уточнил, что законодательные инициативы уже доступны для подписания к 14.00 25 июня. Речь идет о четырех ключевых законопроектах: №1922914 — изменения в Налоговый кодекс и другие законы, №1922933 — изменения в Таможенный кодекс, №1922945 — изменения в Бюджетный кодекс, №1922951 — изменения в Уголовный и Уголовный процессуальный кодекс.

Напомним, более 300 компаний, работающих в сфере оборонных технологий, присоединились к "Дія.City". Среди них есть как украинские, так и международные разработчики, которые занимаются созданием технологий для разминирования, автоматизации дронов и подготовки военных операторов.