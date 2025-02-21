С начала полномасштабной войны рынок оборонных технологий Украины вырос в десятки раз

В течение полномасштабной войны в Украине стремительно начал развиваться рынок оборонных технологий Defense Tech. Появилось более 1500 компаний, занимающихся производством беспилотников, ракет, роботизированных систем, средств радиоэлектронной борьбы и других инновационных решений для оборонного сектора.

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

По его словам, еще в 2022 году большинство этих разработок просто не существовало, а сегодня Украина демонстрирует одну из самых динамичных трансформаций в сфере Defense Tech.

Важным шагом в развитии отрасли стал Defense Tech Innovations Forum – крупнейший форум оборонных инноваций в истории Украины. Мероприятие собрало множество производителей и разработчиков, которые представили сотни технологий, среди которых беспилотники, ракеты, современные средства связи и электронной борьбы. Форум стал сигналом для международных инвесторов, что в Украине выгодно создавать оборонные компании и вкладывать средства в военные технологии.

Ключевые факторы, ставшие геймченджерами

Первым важным шагом стало открытие рынков. Правительство приняло более 30 новых постановлений, значительно упростивших бюрократические процедуры, устранили лишние разрешения и создали благоприятные условия для предпринимателей. Это привело к появлению конкуренции, что стимулировало развитие оборонных технологий.

Сначала был либерализирован рынок беспилотников, а впоследствии аналогичные подходы распространились на сферы радиоэлектронной борьбы, роботизированных систем, боеприпасов и ракет.

Вторым революционным фактором стала геймификация войны. Внедренная система бонусного распределения беспилотников позволяет подразделениям получать больше дронов в зависимости от количества уничтоженных вражеских целей.

При этом военные самостоятельно выбирают необходимые модели, что повышает эффективность использования техники. Такой подход обеспечивает прозрачность, формирует здоровую конкуренцию среди производителей и позволяет лучше понимать, какие БПЛА наиболее востребованы на фронте.

Федоров отметил, что отдельную роль в развитии Defense Tech играют инвестиции и гранты. Программа Brave1 уже выделила более 470 грантов на общую сумму свыше 1,3 млрд. грн., а только в 2024 году частные инвесторы вложили в отрасль около 40 млн. долларов.

Большой интерес к украинским оборонным разработкам проявили и международные партнеры – на Defense Tech Innovations Forum присутствовало 150 иностранных инвесторов, в том числе представители ведущих оборонных компаний, которые готовы вкладывать средства в технологии, изменяющие правила игры на поле боя.

Добавим, что в прошлом году в "Дія.City" присоединились более 200 Defense Tech компаний, работающих в сфере оборонных технологий. Среди них есть как украинские, так и международные разработчики, занимающиеся созданием технологий для разминирования, автоматизации дронов и подготовки военных операторов.