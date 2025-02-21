З початку повномасштабної війни ринок оборонних технологій України зріс у десятки разів

Протягом повномасштабної війни в Україні стрімко почав розвиватися ринок оборонних технологій Defense Tech. З’явилося понад 1 500 компаній, які займаються виробництвом безпілотників, ракет, роботизованих систем, засобів радіоелектронної боротьби та інших інноваційних рішень для оборонного сектору.

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

За його словами, ще у 2022 році більшість цих розробок просто не існували, а сьогодні Україна демонструє одну з найдинамічніших трансформацій у сфері Defense Tech.

Важливим кроком у розвитку галузі став Defense Tech Innovations Forum — найбільший форум оборонних інновацій в історії України. Захід зібрав велику кількість виробників і розробників, які представили сотні технологій, серед яких безпілотники, ракети, сучасні засоби зв’язку та електронної боротьби. Форум став сигналом для міжнародних інвесторів, що в Україні вигідно створювати оборонні компанії та вкладати кошти у військові технології.

Ключові фактори, які стали геймченджерами

Першим важливим кроком стало відкриття ринків. Уряд ухвалив понад 30 нових постанов, які значно спростили бюрократичні процедури, усунули зайві дозволи та створили сприятливі умови для підприємців. Це призвело до появи конкуренції, що стимулювало розвиток оборонних технологій.

Спочатку було лібералізовано ринок безпілотників, а згодом аналогічні підходи поширилися на сфери радіоелектронної боротьби, роботизованих систем, боєприпасів та ракет.

Другим революційним фактором стала гейміфікація війни. Запроваджена система бонусного розподілу безпілотників дозволяє підрозділам отримувати більше дронів залежно від кількості знищених ворожих цілей.

При цьому військові самостійно обирають необхідні моделі, що підвищує ефективність використання техніки. Такий підхід забезпечує прозорість, формує здорову конкуренцію серед виробників і дозволяє краще розуміти, які БпЛА є найбільш затребуваними на фронті.

Федоров зазначив, що окрему роль у розвитку Defense Tech відіграють інвестиції та гранти. Програма Brave1 вже виділила понад 470 грантів на загальну суму понад 1,3 млрд грн, а лише у 2024 році приватні інвестори вклали у галузь близько 40 млн доларів.

Великий інтерес до українських оборонних розробок проявили і міжнародні партнери – на Defense Tech Innovations Forum були присутні 150 іноземних інвесторів, зокрема представники провідних оборонних компаній, які готові вкладати кошти у технології, що змінюють правила гри на полі бою.

Додамо, що торік до “Дія.City” долучились понад 200 Defense Tech компаній, які працюють у сфері оборонних технологій. Серед них є як українські, так і міжнародні розробники, які займаються створенням технологій для розмінування, автоматизації дронів і підготовки військових операторів.