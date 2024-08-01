Оборонні технології: понад 200 defense-tech компаній доєдналися до "Дія.City"

До “Дія.City” долучились понад 200 компаній, які працюють у сфері оборонних технологій. Серед них є як українські, так і міжнародні розробники, які займаються створенням технологій для розмінування, автоматизації дронів і підготовки військових операторів. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

“Минулого року Уряд розширив види діяльності в просторі "Дія.City", щоб найкращими умовами для розвитку технологічного бізнесу користувалися й defense-tech компанії. За цей час до простору приєдналося вже 200+ таких компаній — від мобільних тренажерів бойової зброї до дронів для розмінування”, - зазначили у Мінцифрі.

Серед компаній, що долучилися до ініціативи, відомство виділяє:



Ailand Systems — розробник розумних дронів для розмінування територій.

Auterion — міжнародна ІТ-компанія, що створює програмно-апаратні рішення для автоматизації дронів.

Sokil Defense System — спеціалізується на розробці рішень для підготовки операторів гранатометів і протитанкових ракетних комплексів.

SkyRIPer — команда, яка розробляє безпілотні системи, зокрема FPV-дрони та наземні комплекси управління.

Ukrspecsystems — виробник безпілотних літальних апаратів і авіаційних систем.

UADamage — платформа для автоматичного дистанційного зондування за допомогою супутників і дронів.

Нагадаємо, що "Дія.City" є правовим та податковим простором, створеним для сприяння розвитку ІТ-бізнесу в Україні. Проєкт був запущений 8 лютого 2022 року за ініціативи Мінцифри та за участі представників ІТ-індустрії. У межах простору діє комплекс податкових та правових стимулів для розвитку технологічного потенціалу України.

У квітні 2022 року Кабінет міністрів дозволив доєднатися до "Дія.City" технологічним компаніям, пов’язаним з виробництвом продуктів для використання в оборонній, промисловій та побутовій сферах, міжнародних платіжних системах та хмарних рішеннях.

В липні 2023 року уряд розширив перелік видів діяльності, яка стимулюється в рамках "Дія.City": резидентами цього режиму тепер можуть бути не лише компанії-виробники, а й компанії, що займаються проєктуванням чи ремонтом безпілотників або комплектуючих до них, а також компанії, які навчають керувати безпілотниками.

У лютому 2024 року повідомлялось, що до ініціативи долучилось понад 100 defense-tech компаній, серед яких Quantum Systems, Jupiter Aircraft, Ailand Systems та інші.

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