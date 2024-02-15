Справжній бум оборонних технологій: до Дія.City долучилося понад 100 defense-tech компаній

Серед них не тільки українські розробники, а й великі міжнародні компанії - Quantum Systems, Jupiter Aircraft, Ailand Systems та інші.

Про це повідомляє голова Мінцифри Михайло Федоров.

"Спостерігаємо справжній бум оборонних технологій в Україні та створюємо всі умови для розвитку й масштабування індустрії defense-tech. Торік ми відкрили доступ для таких компаній до Дія.City. І вже маємо перші результати — у просторі понад 100 компаній, які створюють технології Перемоги. Важливо, що це не тільки українські розробники, а й великі міжнародні гравці defense-tech сектору", - зазначив міністр цифрової трансформації.

У Мінцифра повідомили, що у число цих компаній входять наступні виробники:

Quantum Systems - німецький виробник, який відкриватиме R&D-центр в Україні та подарував Україні 100 дронів;

Logics7 — компанія, яка виготовляє рішення для симуляторів вогневої підготовки. Вони дають змогу відчути максимальне занурення в реальні бойові дії. Інструктор може запрограмувати систему й вибрати різноманітні цілі — від крилатих ракет до гелікоптерів. Також тренажер дає змогу навчитися боротися із шахедами. За час існування проєкту вже понад 45 тисяч військових пройшли тренування на їхніх системах UNITS;

First Contact — компанія, яка розробляє дрони як для воєнного призначення, так і для післявоєнного часу. Вони допоможуть розміновувати території, відстежувати пошкоджені об’єкти інфраструктури, шукати поранених чи загиблих. Серед їхніх продуктів — оперативно-стратегічний БпЛА Київська Русь. Його бойовий радіус — до 700 км. Це дає змогу вражати об’єкти в Москві;

Jupiter Aircraft — мультифункціональна РЕБ-захищена "пташка" вертикального зльоту, яка несе 20 кг на 800 кілометрів. Однойменна компанія вже випустила 4 моделі "Юпітерів". Зараз вони працюють над п’ятою моделлю. Це буде великий літак, який, за оцінками розробників, зможе літати на відстань близько 6 000 кілометрів — це як від Броварів до Пекіна;

американська компанія ATN Corporation, яка виробляє прилади нічного бачення, біноклі та тактичні ліхтарі. Крім того, ATN є одним із найбільших постачальників тепловізорів для ЗСУ;

Ailand Systems, що створюють розумні автономні дрони для розмінування.

"Працюємо, щоб таких компаній в Україні було ще більше", - підсумував Федоров.

Нагадаємо, що "Дія.City" є правовим та податковим простором, створеним для сприяння розвитку ІТ-бізнесу в Україні. Проєкт був запущений 8 лютого 2022 року за ініціативи Мінцифри та за участі представників ІТ-індустрії. У межах простору діє комплекс податкових та правових стимулів для розвитку технологічного потенціалу України.

У квітні 2022 року Кабінет міністрів дозволив доєднатися до "Дія.City" технологічним компаніям, пов’язаним з виробництвом продуктів для використання в оборонній, промисловій та побутовій сферах, міжнародних платіжних системах та хмарних рішеннях.

В липні 2023 року уряд розширив перелік видів діяльності, яка стимулюється в рамках "Дія.City": резидентами цього режиму тепер можуть бути не лише компанії-виробники, а й компанії, що займаються проєктуванням чи ремонтом безпілотників або комплектуючих до них, а також компанії, які навчають керувати безпілотниками.