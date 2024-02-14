Топові українські tech-компанії об’єдналися в Diia.City United: яка мета створення спілки

Найбільші українські технологічні компанії, які є резидентами спеціального правового та податковоо режиму “Дія.City”, об’єдналися у спілку Diia.City United.

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Про створення об’єднання повідомив на своїй сторінці у Facebook IT-підприємець та інвестор, співзасновник та генеральний партнер технологічної компанії Roosh Сергій Токарєв.

Окрім Roosh, серед компаній-засновниць спілки, представленої 6 лютого в Києві, значаться Monobank, Genesis, Ajax Systems, MacPaw та Netpeak Group.

"Спілка стане дієвим інструментом для вирішення актуальних запитів українського ІТ у співпраці з владою. Серед них: правова прозорість, прогнозованість роботи, сприятливий бізнес-клімат, захист і доопрацювання самого правового режиму", - наголошує Токарєв.

Як зазначив у Facebook засновник та CEO MacPaw Олександр Косован, що став президентом Diia.City United, спілка стала результатом спільної роботи українських підприємців.

"Для нас це справді не об’єднання заради об’єднання, а двосторонній діалог з державою. Наша кінцева мета — це створення передбачуваної та справедливої екосистеми для розвитку бізнесу, залучення інвестицій та реалізації підприємницького потенціалу України. І ми на початку шляху", - вказав він.

Стратегічними пріоритетами нового об'єднання названо:

● захист та доопрацювання режиму "Дія.City";

● чесні правила взаємодії між владою і технологічним сектором;

● вирішення нагальних проблем IT-сектору;

● розвиток освіти;

● прискорення інтеграції української технологічної галузі в ринок ЄС та світу;

● побудова простору чесних правил різноманіття, рівності та інклюзії.

"Ми будемо голосом технологічного бізнесу, аби влада не лише почула нас, але й зрозуміла, що потрібно бізнесу — і як він може допомогти Україні. Ми сфокусовані на розв'язанні актуальних питань режиму "Дія.City" та його розвитку, промоції українського технологічного бізнесу в світ", - зазначила виконавча директорка новоствореної спілки Наталія Микольська.

Фото: Facebook/Serhiy Tokarev

З промовами на презентації також виступали засновники Diia.City United. За їхніми словами, вже сьогодні Україна складає серйозну конкуренцію для інших країн на міжнародному tech-ринку, однак для того, щоб стати справжнім лідером, необхідно імплементувати прозорі умови ведення бізнесу: тоді IT-компанії покажуть швидші темпи розвитку та залучатимуть більші обсяги міжнародних інвестицій.

Віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що наразі резидентами режиму є понад 800 компаній, причому близько 100 з них працюють у сфері defense tech.

"Представники ІТ-ком‘юніті об'єдналися, щоб впливати на правила гри та допомагати нам зробити їх кращими. Впевнений: об'єднання Diia.City United стане потужним кейсом співпраці технологічного бізнесу та держави”, — підкреслив очільник Мінцифри.

Нагадаємо, що "Дія.City" є правовим та податковим простором, створеним для сприяння розвитку ІТ-бізнесу в Україні. Проєкт був запущений 8 лютого 2022 року за ініціативи Мінцифри та за участі представників ІТ-індустрії. У межах простору діє комплекс податкових та правових стимулів для розвитку технологічного потенціалу України.

У квітні 2022 року Кабінет міністрів дозволив доєднатися до "Дія.City" технологічним компаніям, пов’язаним з виробництвом продуктів для використання в оборонній, промисловій та побутовій сферах, міжнародних платіжних системах та хмарних рішеннях.

В липні 2023 року уряд розширив перелік видів діяльності, яка стимулюється в рамках "Дія.City": резидентами цього режиму тепер можуть бути не лише компанії-виробники, а й компанії, що займаються проєктуванням чи ремонтом безпілотників або комплектуючих до них, а також компанії, які навчають керувати безпілотниками.