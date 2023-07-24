На ринку IT M&A інвестори зацікавлені вкладати гроші у штучний інтелект та military tech - експерти

Сьогодні міжнародні інвестори вважають найбільш популярним напрямом для вкладання грошей штучний інтелект та все що з ним пов’язано: машинне навчання, автоматизація процесів для оптимізації бізнесу тощо, говорить виконавчий директор Асоціації ІТ Ukraine Костянтин Васюк. Про те, в які технології зараз найцікавіше інвестувати на ринку IT M&A, Delo.ua розповідає у статті "Інвестиції в IT. Як технокомпанії змінили інвестиційну стратегію під час війни".

Як пояснює Костянтин Васюк, сьогодні Україна є одним з лідерів у Defence tech (оборонні технології), розробках з кіберзахисту та кібербезпеки. Тож інвестори з-за кордону все частіше придивляються саме до компаній з такою експертизою.

Також експерт зазначає, що учасники цьогорічного Recovery Conference у Лондоні окремо відзначили унікальність ІТ-рішень українських компаній з Healthtech, Agrotech, Fintech. Загалом попит на інтеграцію ІТ-рішень в медицину, освіту, промисловість підвищується, тож інтерес інвесторів до компаній, що здатні запропонувати відповідні технічні інновації, теж зростає.

CEO та ко-фаундер Sigma Software Group Валерій Красовський вважає, що зараз інвесторам цікаві як сервісні бізнеси, так і продуктові. При цьому в Україні є багато прикладів дуже успішних проєктів, які відомі далеко за межами країни – це Ajax, Preply, Gitlab та ін. Такі історії підвищують інтерес до українських компаній серед інвесторів.

Своєю чергою, CFO Ciklum Андрій Оксенюк впевнений, що інвесторів цікавлять нові технології та рішення, які мають зрозумілі перспективи. Зокрема, зараз швидко розвиваються такі напрямки, як аналіз даних, штучний інтелект та комерційне програмне забезпечення. Тому деякі покупці шукатимуть підприємства зі значними можливостями впровадження технологій та ведення бізнесу.

Крім того, інвестори придивляються до military tech, оскільки в цьому секторі з’являється величезна кількість цікавих продуктів.

"Цей тренд підтверджує, в тому числі, діяльність Brave1 – кластеру з підтримки DefenseTech розробок, що був запущений в квітні цього року за ініціативи держави", - каже Красовський.

А CEO Avenga Юрій Адамчук акцентує, що інвестори зацікавлені в покупці компаній з сильними диференціаторами, глибокими компетенціями, що дозволяють працювати по вищих рейтах і якісною клієнтською базою.

"Для прикладу, одним із таких диференціаторів може бути індустріальний фокус - наявність якісної клієнтської бази в Life Sciences чи Automotive (автомобільна промисловість). Іншим може бути технологічна експертиза - AI (ШІ), cyber чи той самий Salesforce (відділ продажів)", - пояснює Адамчук.

Раніше повідомлялося, що UBS Group оголосила про завершення придбання Credit Suisse Group, здійснивши найбільше злиття в банківській сфері після фінансової кризи 2008 року.

Більше про ситуацію на IT M&A, настрої глобальних інвесторів та перспективні технології Delo.ua розповідає у статті "Інвестиції в IT. Як технокомпанії змінили інвестиційну стратегію під час війни".