IT Ukraine Education Summit 2023. Як змінилася галузь IT-освіти під час війни

Як адаптувалося IT-навчання до вимог війни? Які професії у IT найбільш затребувані? Що потрібно зробити, щоб українська IT-освіта зберегла свою конкуренцію у порівнянні з можливостями за кордоном? Всі ці проблеми, тренди та перспективи обговорювали представники IT-компаній під час IT Ukraine Education Summit 2023, який організовувала Асоціація IT Ukraine у Львові. Редакція Delo.ua послухала виступи учасників заходу в онлайн-форматі та записала основні тези.