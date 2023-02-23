12 українських IT-компаній потрапили до топ-100 найкращих аутсорсерів світу

Міжнародна профільна асоціація IAOP опублікувала рейтинг найкращих аутсорсерів світу The 2023 Global Outsourcing 100, до якого ввійшли 12 українських IT-компаній. Про це йдеться на сайті організації.

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Як зазначає Forbes Україна, перелік серед українських фірм виглядає так (сформовано за кількістю працівників):

Intellias (2240);

Infopulse (1860);

Sigma Software (1650);

Eleks (1600);

N-iX (1555);

Miratech (до 1500);

Innovecs (750);

Svitla Systems (570);

Intetics (200–800);

CHI Software (200–800);

Lucid Reality Labs (до 100).

Торік у рейтингу також були представлені 12 компаній із України. Однак цьогоріч до списку ввійшла Svitla Systems, а вийшла Ciklum.

Загалом до The 2023 Global Outsourcing 100 ввійшли такі компанії:

Так виглядає рейтинг The 2023 Global Outsourcing 100. Фото: скриншот / iaop.org

Найкращих аутсорсерів обирають за чотирма критеріями: відгуки клієнтів, сертифікації та нагороди, інноваційність рішень та проєкти корпоративної соціальної відповідальності. У перелік входять лідери й висхідні зірки галузі, а також провайдери й консультанти аутсорс-сфери.

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