- Категорія
- ІТ та Телеком
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12 українських IT-компаній потрапили до топ-100 найкращих аутсорсерів світу
Міжнародна профільна асоціація IAOP опублікувала рейтинг найкращих аутсорсерів світу The 2023 Global Outsourcing 100, до якого ввійшли 12 українських IT-компаній. Про це йдеться на сайті організації.
Як зазначає Forbes Україна, перелік серед українських фірм виглядає так (сформовано за кількістю працівників):
- Intellias (2240);
- Infopulse (1860);
- Sigma Software (1650);
- Eleks (1600);
- N-iX (1555);
- Miratech (до 1500);
- Innovecs (750);
- Svitla Systems (570);
- Intetics (200–800);
- CHI Software (200–800);
- Lucid Reality Labs (до 100).
Торік у рейтингу також були представлені 12 компаній із України. Однак цьогоріч до списку ввійшла Svitla Systems, а вийшла Ciklum.
Загалом до The 2023 Global Outsourcing 100 ввійшли такі компанії:Підписуйтесь на наш Telegram канал
Найкращих аутсорсерів обирають за чотирма критеріями: відгуки клієнтів, сертифікації та нагороди, інноваційність рішень та проєкти корпоративної соціальної відповідальності. У перелік входять лідери й висхідні зірки галузі, а також провайдери й консультанти аутсорс-сфери.
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