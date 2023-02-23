12 украинских IT-компаний попали в топ-100 лучших аутсорсеров мира

Международная профильная ассоциация IAOP опубликовала рейтинг лучших аутсорсеров мира The 2023 Global Outsourcing 100, в который вошли 12 украинских IT-компаний. Об этом идет речь на сайте организации.

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Как отмечает Forbes Украина, перечень среди украинских фирм выглядит так (сформирован по количеству сотрудников):

Intellias (2240);

Infopulse (1860);

Sigma Software (1650);

Eleks (1600);

N-iX (1555);

Miratech (до 1500);

Innovecs (750);

Svitla Systems (570);

Intetics (200–800);

CHI Software (200–800);

Lucid Reality Labs (до 100).

В прошлом году в рейтинге также было представлено 12 компаний из Украины. Однако в этом году в список вошла Svitla Systems, а вышла Ciklum.

В общей сложности в The 2023 Global Outsourcing 100 вошли следующие компании:

Так выглядит рейтинг The 2023 Global Outsourcing 100. Фото: скриншот / iaop.org

Лучших аутсорсеров выбирают по четырем критериям: отзывы клиентов, сертификации и награды, инновационность решений, проекты корпоративной социальной ответственности. В список входят лидеры и восходящие звезды отрасли, а также провайдеры и консультанты аутсорс-сферы.

Ранее delo.ua писало, что украинским телекоммуникационным и ИТ-компаниям в условиях войны удается удержать непрерывность бизнес-процессов и производительность до 80-90% довоенного уровня. О том, как технологические компании становятся одной из движущих сил обновления Украины, читайте в материале.