- Категория
- IT и Телеком
- Дата публикации
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12 украинских IT-компаний попали в топ-100 лучших аутсорсеров мира
Международная профильная ассоциация IAOP опубликовала рейтинг лучших аутсорсеров мира The 2023 Global Outsourcing 100, в который вошли 12 украинских IT-компаний. Об этом идет речь на сайте организации.
Как отмечает Forbes Украина, перечень среди украинских фирм выглядит так (сформирован по количеству сотрудников):
- Intellias (2240);
- Infopulse (1860);
- Sigma Software (1650);
- Eleks (1600);
- N-iX (1555);
- Miratech (до 1500);
- Innovecs (750);
- Svitla Systems (570);
- Intetics (200–800);
- CHI Software (200–800);
- Lucid Reality Labs (до 100).
В прошлом году в рейтинге также было представлено 12 компаний из Украины. Однако в этом году в список вошла Svitla Systems, а вышла Ciklum.
В общей сложности в The 2023 Global Outsourcing 100 вошли следующие компании:Подписывайтесь на наш YouTube канал
Лучших аутсорсеров выбирают по четырем критериям: отзывы клиентов, сертификации и награды, инновационность решений, проекты корпоративной социальной ответственности. В список входят лидеры и восходящие звезды отрасли, а также провайдеры и консультанты аутсорс-сферы.
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