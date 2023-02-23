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IT и Телеком
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12 украинских IT-компаний попали в топ-100 лучших аутсорсеров мира

IT, офис, аутсорсинг
IT-компания. Фото: StartupStockPhotos / Pixabay

Международная профильная ассоциация IAOP опубликовала рейтинг лучших аутсорсеров мира The 2023 Global Outsourcing 100, в который вошли 12 украинских IT-компаний. Об этом идет речь на сайте организации.

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Как отмечает Forbes Украина, перечень среди украинских фирм выглядит так (сформирован по количеству сотрудников):

  • Intellias (2240);
  • Infopulse (1860);
  • Sigma Software (1650);
  • Eleks (1600);
  • N-iX (1555);
  • Miratech (до 1500);
  • Innovecs (750);
  • Svitla Systems (570);
  • Intetics (200–800);
  • CHI Software (200–800);
  • Lucid Reality Labs (до 100).

В прошлом году в рейтинге также было представлено 12 компаний из Украины. Однако в этом году в список вошла Svitla Systems, а вышла Ciklum.

В общей сложности в The 2023 Global Outsourcing 100 вошли следующие компании:

Фото 2 — 12 украинских IT-компаний попали в топ-100 лучших аутсорсеров мира
Так выглядит рейтинг The 2023 Global Outsourcing 100. Фото: скриншот / iaop.org

Лучших аутсорсеров выбирают по четырем критериям: отзывы клиентов, сертификации и награды, инновационность решений, проекты корпоративной социальной ответственности. В список входят лидеры и восходящие звезды отрасли, а также провайдеры и консультанты аутсорс-сферы.

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