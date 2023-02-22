Драйвер відбудови: технологічні компанії стають однією з рушійних сил відновлення України

Телекомунікаційним та ІТ-компаніям в умовах війни вдається утримати безперервність бізнес-процесів та продуктивність до 80-90% довоєнного рівня. Протягом року підприємствам двох галузей вдалося не лише утримати сталість доходів, але й наростити обсяги експорту послуг. Інформаційно-комунікаційні технології стали потужною підтримкою воєнної економіки України. Це саме той чинник, який суттєво допоможе швидше відбудувати напівзруйновану країну після війни.

Індустріальна історія

Українська tech-індустрія у 2022 році зазнала мільярдних збитків. Світовий банк у співпраці з українською владою ще влітку оцінив збитки телекомунікаційного ринку України у космічні $2,6 млрд. Учасники ринку теж визнають величезні втрати. Так, «Vodafone Україна» витрати, пов’язані з війною протягом лютого-вересня 2022 року, оцінювала у 810 млн грн. А оцінна сума інвестицій, потрібних для відновлення обстежених ділянок мережі, станом на 10 грудня вже перевищує 2 млрд грн. Своєю чергою компанія «Укртелеком» станом на жовтень підрахувала, що втратила через війну будівель та обладнання на 650 млн грн. Загалом сотні операторів інтернету та зв’язку недорахувалися тисяч базових станцій, сотень кілометрів кабелю та безліч мережевого обладнання.

Та, попри величезні збитки, інформаційно-комунікаційна індустрія продовжує отримувати сталі доходи на відміну від більшості інших галузей вітчизняної економіки. Зокрема, дохід «Vodafone Україна» за 9 місяців 2022 року зменшився лише на 1% проти торішнього показника. У «Київстар» загальний операційний дохід за цей час збільшився на 8%, а у lifecell — на 12%. Причому у «Київстар» доходи зросли як загалом від послуг мобільного зв’язку, так і зокрема від послуг передання даних. Позитивну динаміку доходів компанія має також у сегменті фіксованого зв’язку.

ІТ-сектор в Україні за 10 місяців поточного року теж зріс у валюті на 10%. ІТ-індустрія є сталою та зрілою і має великий потенціал для розвитку та відновлення країни. Навіть більше, ця галузь має всі передумови стати основним драйвером відбудови України після закінчення війни, запевняє виконавчий директор асоціації IT Ukraine Костянтин Васюк.

Загальні доходи технологічної індустрії, як і у попередні роки, сягають сотень мільярдів гривень, більшість з яких — валютні надходження до бюджету країни. Війна не вбила tech-галузь, вона демонструє стійкість у руйнівному 2022 році. Флагманами індустрії залишаються ІТ-послуги та мобільний зв’язок.

Компанії технологічних галузей під час війни стали не лише взірцем стабільності у вітчизняній економіці, а ще й осередком сталого розвитку. Гравці суміжних галузей продовжують інвестувати у відновлення інфраструктури та розвиток бізнесу.

Основні напрями інвестицій мобільних операторів — підвищення безвідмовності та працездатності мережі в екстремальних умовах, відновлення пошкоджених та зруйнованих об’єктів зв’язку, відбудова мережі на звільнених територіях, розширення ємності у регіонах, які зареєстрували більше нових абонентів, модернізація обладнання, розвиток цифрових технологій.

«Київстар» продовжує розвиток мережі 4G. У 2022 році побудували майже 700 нових базових станцій 4G і ще понад 7 тис. модернізували для збільшення швидкості мобільного інтернету. В умовах блекаутів компанія модернізує також акумуляторне автономне живлення, збільшує кількість генераторів – інвестиції компанії в альтернативні джерела живлення базових станцій склали з початку року 350 млн грн. Водночас оператор фокусується на розвитку покриття мережі, зокрема за допомогою технології LTE900. За 9 місяців 2022 року капітальні витрати «Київстару» становили 3,5 млрд грн, більшість цих коштів витратили на відбудову зруйнованого та пошкодженого обладнання, кажуть у компанії. У третьому кварталі капітальні витрати зросли на 52,5% порівняно з першим кварталом року. З лютого 2022 року Київстар відновив зв`язок у понад 800 населених пунктів України.

Vodafone за 9 місяців інвестувала в інфраструктуру понад 2 млрд грн. За січень-вересень компанія побудувала 147 нових базових станцій, вивела в ефір приблизно 3000 базових станцій 4G та модернізувала 1422 3G-станції. Капітальні інвестиції мобільного оператора lifecell також перевищили 2 млрд грн і теж майже досягли довоєнного рівня фінансування.

Телекомунікаційна компанія «Укртелеком» продовжує реалізовувати проєкти з підключення користувачів до оптичної мережі. За 9 місяців 2022 року побудовано майже 5 тис. км волоконно-оптичних ліній. База користувачів оптичного інтернету компанії зросла за рік на 33%.

Оператор зв’язку «Датагруп-Volia» теж модернізував свою мережу. На першому етапі роботи проінвестували на 500 млн грн. Побудовано 11 додаткових резервних лінків загальною ємністю понад 900+ Гбіт/c. Пропускна здатність мережі на ключових ділянках збільшилась у 10 разів.

Українські ІТ-компанії навіть у воєнних умовах змогли залучили понад $350 млн інвестицій, кажуть у Мінекономіки. Попри війну, більшість tech-компаній планують і надалі продовжувати інвестувати в економіку України.

Шляхи відновлення

Цифрова інфраструктура виявилася найбільш стійкою та ефективною під час повномасштабної війни. Цифровізація стане одним із ключових елементів для успішного відновлення країни після війни. Разом із глобальними технологічними компаніями Україна створить нову модель державно-приватного партнерства та першу в світі країну гідності й технологій, наголошують в Українській асоціації операторів зв’язку «Телас».

Оператори електронних комунікацій натепер зосереджуються на цифровізації своєї діяльності. Нещодавно створений «Київстаром» новий ІТ-бізнес Kyivstar.Tech спрямований саме на розвиток сучасних цифрових рішень для мільйонів клієнтів оператора та для зовнішнього ринку. Створення IT-компанії є частиною стратегії «Київстару» із перетворення на цифрового оператора. Пріоритетом є диджиталізація мобільних і фіксованих послуг, а також сервісів для B2B-клієнтів.

Ще одним завданням стало удосконалення вже наявної інфраструктури. Наприклад, оператор зв’язку «Датагруп-Volia» в умовах війни продовжує підвищувати надійність мережі. Так, компанія завершила перший етап модернізації, у який проінвестовано понад 500 млн грн. У його межах розбудовано мережу додаткових резервних лінків загальною місткістю понад 900 Гбіт/с та встановлено 200 одиниць високотехнологічного обладнання, що дозволило підвищити відмовостійкість опорної мережі більш ніж удвічі. Були розроблені та напрацьовані резервні маршрути трафіку, оптимізовані схеми включень вузлів зв’язку, відпрацьовані алгоритми дій для резервування електроживлення. Також завдяки модернізації на ключових ділянках пропускна здатність мережі збільшилась у 10 разів.

Представники ІТ-сектору до найбільш затребуваних і перспективних напрямів розвитку під час війни і після перемоги зараховують Military Tech та кібербезпеку. В цьому переконані, зокрема, у ЕПАМ та в інших провідних компаніях галузі.

«В Україні неминучий розвиток напрямків Military Tech та кібербезпеки. Адже сусідство з країною-агресором потребує і надалі потребуватиме постійного розвитку оборонних потужностей. Це призведе до суттєвого посилення цифрової компоненти оборонного комплексу країни», – певен віцепрезидент, голова «ЕРАМ Україна» Степан Мітіш.

Перспективними для ІТ-індустрії фахівці вважають також сферу електронних цифрових послуг та розгортання мережі IoT, тобто промислового інтернету речей.

Важливим проєктом в умовах атак на енергосистему є підвищення автономності енергопостачання майданчиків мобільних операторів, що підвищить стійкість мережі та дозволить надавати послуги зв’язку навіть під час блекаутів, кажуть у компанії «Vodafone Україна». Безпосередньо для компанії комплементарними проєктами є також будівництво магістральних мереж, відновлення роздрібних продажів гаджетів та девайсів для споживачів, ініціативи ІТ-сфери з диджиталізації та цифровізації населення України.

«Київстар» теж зосереджує зусилля на відновленні мережі на деокупованих територіях та на підвищенні загалом її стійкості, а також на технологічному розвитку мережі. «У 2023 році будемо продовжувати розвивати LTE-покриття, у фокусі покриття міжнародних та національних автомобільних доріг і збільшення ємності LTE із використанням нових діапазонів частот (2100 FDD, 2300 TDD, 2600 TDD). З урахуванням фокусу на швидке відновлення пошкоджених мереж будуть розвиватися проєкти, пов’язані зі спільним розвитком і використанням інфраструктури, а також приходом у цей сегмент закордонних інвесторів. Активно будуть запроваджувати технології передання голосу VoLTE & VoWiFi, що надасть можливість здійснити міграцію у нові технології. У фіксованому ШСД — розвиток технологій FTTB 1Gbps, GPON та FWA. Компанія планує інвестувати у CAPEX, зокрема у відновлення мережі, покриття LTE і згодом у технологію 5G», — розповідає президент «Київстару» Олександр Комаров.

Ключовим фактором подальшого зростання tech індустрії в умовах воєнного часу стає синергія бізнесу з державою, відпрацювання спільних механізмів та ініціатив, які дозволять бізнесу максимально використати свій потенціал, стверджують в асоціації IT Ukraine.

Ольга Устинова, CEO «Vodafone Україна», наголошує: «Від початку повномасштабного нападу відбувається дуже тісна взаємодія між операторами, державним регулятором, профільним міністерством, представниками місцевої влади. Ця взаємодія допоможе в отриманні запчастин для ремонту мережі, обладнання Starlink, генераторів та створить можливості щодо підключення до джерел безперебійного живлення». Вона додає, що до післявоєнного відновлення та розбудови галузі Vodafone фактично вже долучилася — компанія підписала відповідний меморандум з Мінцифри.

У компанії «Київстар» наголошують на нагальній потребі підтримки розвитку галузі від держави. Зокрема, для успішної розбудови телекомунікаційних мереж держава має залучити наявні у неї вільні смуги радіочастот у діапазоні 2300 МГц та 2600 МГц. Не менш важливим є також пришвидшення надання дозволів для запуску нових базових станцій. І потрібно пришвидшити процедуру землевідведення для будівництва нових веж зв’язку. Натомість держава зможе отримувати, як наголошує Олександр Комаров, приблизно 50 млн грн щороку рентних платежів за вільний частотний ресурс, а економіка країни — майже 2 млрд грн інвестицій у будівництво нових базових станцій і волоконно-оптичних ліній.

«Українцям потрібна сила не тільки на полі бою. Бізнес — майданчик, який не приймає слабких. Якщо ми потребуємо зарахування нас у світові ланцюжки постачань, то маємо пропонувати конкурентні рішення. Навіть зараз. І українська технологічна галузь добре справляється з цим завданням», — резюмує і спрямовує галузь на нові звершення керівний партнер холдингу TECHIIA Олег Крот.

«Київстар» — провідний оператор цифрових комунікацій в Україні, який обслуговує понад 24 млн абонентів мобільного зв’язку. Компанія також надає послуги фіксованого зв’язку й інтернету, пропонує конвергентні рішення, інноваційні послуги Big Data, Cloud, сервіси для кіберзахисту, цифрове ТБ.

Стратегія «Київстар» — перетворитися на цифрового оператора. У пріоритеті — диджиталізація мобільних і фіксованих послуг. Наприкінці 2022 року «Київстар» утворив IT-компанію Kyivstar.Tech і започаткував новий інноваційний бізнес. Kyivstar.Tech зосередиться на розвитку сучасних цифрових рішень.

«Київстар» продовжує розвивати телеком мережу, інвестувати у забезпечення своїх базових станцій потужними акумуляторами та генераторами, а також відновлювати мережу в деокупованих містах. Капітальні інвестиції за 9 місяців 2022 року склали 3,5 млрд грн. За цей час компанія сплатила 8,1 млрд грн податків та зборів.

«Київстар» активно допомагає країні долати виклики війни. У 2022 році компанія перерахувала благодійним фондам 130 млн грн допомоги, надала абонентам безплатних послуг і бонусів на 577 млн грн, виділила 300 млн грн на відновлення цифрової інфраструктури України. Також компанія надає безплатний інтернет для понад 1450 бомбосховищ та понад 800 модульних будинків для переселенців.

TECHIIA — міжнародний технологічний холдинг з українським корінням. Об’єднує понад 10 компаній та проектів. Основні напрямки: інвестиції, кіберспорт, ІТ-продукти, виробництво та дистрибуція мерчу й аксесуарів, будівельні технології, каршерінг. Офіси TECHIIA працюють у США, на Кіпрі та в Україні. Продуктами та сервісами компанії користуються у 80+ країнах.

У 2020 році компанія підписала меморандум з Міністерством цифрової трансформації України про розвиток ІТ, кіберспорту та будівництва дата-центрів в Україні. TECHIIA будує бізнес дотримуючись принципів сталого розвитку, тому в 2021 році холдиг став учасником Глобального договору ООН. Того ж року компанія отримала відзнаку від ГД ООН за соціальний проєкт «Одужуй швидше!».

Після 24 лютого 2022 року усі бізнеси TECHIIA розірвали угоди з компаніями з рф та рб, а засновники холдингу Олег Крот та Юрій Лазебніков запустили проєкт «Підтримка свободи України». В рамках проєкту ЗСУ отримали від підприємців необхідних речей на понад $62 млн: $22 млн через ГО «Фундація Течія» та $40 млн від Олега Крота особисто.

Холдинг не припиняв розвиток попри війну. У 2022 році TECHIIA придбала українську компанію «ПІК Груп» і на її основі створила Aestech – виробника запатентованих склопакетів підвищеної міцності. Українське ноу-хау в індустрії будівельних технологій Aestech презентувала у листопаді минулого року на World Architecture Festival у Лісабоні.

Датагруп-Volia - всеукраїнський оператор зв’язку для бізнесу та дому, що працює на українському понад 20 років. Об’єднана мережа компанії Датагруп-Volia, наразі є однією із найбільших в Україні та налічує більш як 34 тисяч кілометрів власних волоконно-оптичних ліній. Компанія надає широкий спектр послуг для бізнесу, включаючи побудову корпоративних мереж, послуги інтернет та телебачення, кібербезпеки та захисту від DDoS-атак, послуги телефонії та аутсорсинг контакт-центрів, хмарних послуг та послуги дата-центру. А також послуги для приватних абонентів: високошвидкісний інтернет, цифрове телебачення із доступом до понад 150 найпопулярніших українських та закордонних телеканалів та доступ до одного із найбільших в Україні медіасервісів Volia TV, що налічує більше ніж 20 000 топових фільмів, серіалів, та ТВ шоу від провідних світових та вітчизняних студій. Зокрема Disney, Paramount, 20th Century Studios, DreamWorks, Pixar, Sony, Warner. Bross. Disc overy та Film.ua.

Компанія активно допомагає ЗСУ та постраждалим від війни. З початком бойових дій Датагруп-Volia передала до ЗСУ телекомунікаційного обладнання на $8 млн. Компанія долучилася до фандрейзингової платформи UNITED 24 та перерахувала туди перші 10 млн грн. Силами підприємства було під'єднано до безплатного високошвидкісного інтернету понад 500 укриттів, шкіл та гуманітарних центрів. Компанія взяла на забезпечення 55 сиріт війни до їх повноліття. За цією програмою діти вже отримали більше ніж 4 млн грн. Також Датагруп-Volia у співпраці із БФ Frida Ukraine організувала низку виїздив лікарів-волонтерів до прифронтових міст України, де вони надали допомогу тисячам постраждалих та роздали десятки тисяч пакувань ліків на суму майже 3 млн грн.

«ЕПАМ Україна» — найбільша IT-компанія в Україні. Входить до складу світового постачальника послуг з розробки програмного забезпечення та цифрових платформ EPAM Systems, представленої у понад 50 країнах. Доходи міжнародної EPAM Systems за три квартали 2022 року сягнули $3,59 млрд, приріст за рік склав 35%.

В Україні ЕПАМ фокусується на наданні послуг клієнтам у таких галузях як фінанси, медіа, ритейл, туризм, медицина, енергетика тощо. В українській компанії працює понад 10 тисяч фахівців. ЕПАМ має офіси у 11 найбільших містах країни. Наразі пріоритети ЕПАМ — безпека спеціалістів і збереження операційної діяльності компанії. На підтримку своєї команди в Україні центральний офіс EPAM Systems виділив $100 млн. Серед завдань на 2023 рік — збереження людей та бізнесу, зосередження на продуктивності команди.

EPAM активно підтримує українців, переселенців, рятувальників, заклади охорони здоров’я і освіти, допомагає їм долати виклики війни. Компанія співпрацює з 30 фондами надання допомоги співвітчизникам, обсяг благодійної допомоги сягає 90 млн грн.

Vodafone — один з провідних мобільних операторів України, який обслуговує близько 16 млн абонентів й надає широкий спектр послуг, включаючи передачу даних, мобільний голосовий зв'язок, фіксований інтернет і мобільне телебачення. Компанія продовжує розвивати нові напрямки бізнесу — Big Data, IoT підключення та інші. Ключовий показник телеком-бізнесу — дохід від одного абонента — щороку зростає. За січень-вересень 2022 року приріст ARPU перевищив 7%.

З початком повномасштабної війни Vodafone зосередився на трьох найважливіших принципах — підтримці працездатності мережі, безпеці співробітників і допомозі країні. Компанія продовжує інвестувати у минулорічних обсягах. За три квартали 2022 року інвестиції у критичну інфраструктуру країни перевищили 2 млрд грн. Основні напрямки інвестицій — підвищення працездатності мережі в екстремальних умовах, відновлення зруйнованих обстрілами об’єктів зв’язку, відбудова мережі на деокупованих територіях, розширення ємності в регіонах, які прийняли найбільше нових абонентів.

Vodafone також допомагає країні у воєнний час. Компанія тільки за лютий-вересень надала безкоштовних послуг на 1,15 млрд грн, а обсяг гуманітарної та прямої фінансової допомоги країні станом на кінець вересня минулого року склав 275 млн грн.