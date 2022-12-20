Как украинцам запускать успешные IТ-продукты в новых реалиях

Если этот продукт в IT-отрасли, а в твоей стране идет полномасштабная война — риски увеличиваются в несколько раз.

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Я точно знаю о чем говорю, поскольку готовил запуск собственной стартап-студии CLUST на март 2022 года. Конечно, после 24 февраля, я поставил запуск на паузу, чтобы оценить ситуацию, посмотреть, насколько крепко держатся другие проекты на плаву, и построить новую стратегию, отталкиваясь от реалий.

Главной ценностью проекта мы с командой видели перманентное развитие, поэтому когда встал вопрос, запускаться или нет, ответ был очевиден. Да, в определенной степени мы пошли на риск, но не изменили ценностям. Сегодня я хочу поговорить о том, как запускать успешные IТ-продукты в новых реалиях и на что обращать внимание в кризис.

Как изменилась IТ-индустрия в Украине во время войны

Большинство украинских IТ-компаний сосредоточились на том, чтобы сохранить бизнес, покинуть команду, помочь сотрудникам с релокейтом в безопасные места и поддержать их моральный дух. Мы привыкли к тому, что сфера IТ в нашей стране ежегодно растет и предлагает все больше и больше рабочих мест, но в этом году, к сожалению, активного развития не было.

Однако IТ-отрасль оказалась одной из самых устойчивых в период войны. Согласно исследованию IT Ukraine Association , около 85–90% IТ-компаний продолжают работать в привычном бизнес-ритме.

Вижу также, что многие компании свернули новые проекты и направления.

Что касается рабочих и бизнес-процессов, то большинство компаний в сфере IТ сейчас работает на тотальном ремоуте без возможности собраться офлайн. Такого не было даже при жестких кови дных ограничениях, потому что тогда все просто сидели дома и могли небольшими группами посещать офис, а сейчас — члены команды рассредоточены по всей Украине, я бы даже сказал, по всему миру.

Опытным компаниям со сложившимися системными командами проще, а вот молодым IТ-проектам тяжело, поскольку они находятся на этапе формирования.

Особенно тяжело компаниям стало последние два месяца после начала массовых атак на энергосистему Украины. У сотрудников нет то света, то интернета, то всего вместе — в таких условиях трудно планировать спринты, соблюдать дедлайны и поддерживать деятельность IТ-продукта. Так, большинство компаний уже закупили генераторы или даже старлинки, но и они не покрывают все потребности бизнеса.

На что обращать внимание при запуске ІТ-продукта в кризис

Если вы планируете запускать ІТ-продукт в современных реалиях, у этого продукта должна быть ценность. Он должен закрывать боль большого количества людей, а главное, чтобы эту боль можно было измерить деньгами, которые пользователи готовы заплатить за этот продукт и то, как он решает проблему.

Также важно адекватно оценить рынок и конкурентов. Кстати, полностью пустая ниша и отсутствие конкурентов – это далеко не всегда "+", поэтому здесь нужно быть осторожным.

Из своего опыта могу выделить основные ошибки, которые допускают молодые стартапы:

Сразу делать продукт вместо того, чтобы проверить жизнеспособность идеи и протестировать гипотезы. Пропустить этап кастдева. В этом случае получается ситуация, когда сначала сделали, а потом поняли, что продукт действительно никому не нужен, или в общем нужен, но не решает проблему. Не исследовать основательно рынок, не убедиться, что в продукте кто-то вообще нуждается. Неверно рассчитать unit-экономику. Для этого всегда лучше привлекать квалифицированного специалиста, а не делать самостоятельно по туториалам на YouTube. Не проработать каналы привлечения покупателей. Окей, боль есть, решение есть, рынок есть, но как добиться своего пользователя, где искать точки контакта с ним?

Почему для IТ-бизнесов сотрудничество с venturer builder это win-win формат

На мероприятии очень распространена практика, когда молодые ИТ-продукты начинают свой путь в стартап-студии. Это позволяет увеличить шансы на выживание и пройти так называемую "долину смерти". Поскольку в стартап-студии главное, чего не хватает молодому проекту — экспертиза и опыт.

Если объяснить проще — сотрудничая с венчурным строителем, стартап не просто получает деньги, он получает уже проходившего этот путь партнера, знает все нюансы и подводные камни, умеет выстраивать бизнес-процессы так, чтобы быстро добиться результата и не "слить" деньги инвесторов .

Перспективы IТ-бизнеса в Украине в ближайшем будущем

Об Украине сейчас знает весь мир. И не только из-за полномасштабной войны, но и благодаря нашим IТ-специалистам, занимающим позиции в топменеджменте в FAANG-компаниях, и нашим стартапам, которые становятся единорогами. Поэтому я убежден, что в ближайшие годы мы будем наблюдать взлет ИТ-индустрии в Украине.

Главное сейчас поддерживать армию и приближать победу. После победы появится много иностранных партнеров, готовых инвестировать в IТ-рынок Украины. Поэтому искать идеи и думать о стартапах нужно уже сейчас.