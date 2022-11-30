Как работать бизнесу, когда ситуация постоянно меняется

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Влияние на бизнес полномасштабной войны, которая идет в Украине уже 10-й месяц, сказалось на уверенности компаний в возможностях вести деятельность. Так, по результатам опроса предприятий «Украинский бизнес во время войны» за октябрь 2022 от Института экономических исследований и политических консультаций, деловой климат и общеэкономическая среда оценивались компаниями как ухудшающиеся. А 73,9% отметили, что финансово-экономическая ситуация именно на их предприятии стала хуже.

Также компаниям стало сложнее делать прогнозы по своей деятельности на ближайшие полгода и даже на 3 месяца – этому способствовали ракетные обстрелы россией энергетической инфраструктуры Украины.

Среди главных проблем предприниматели называли рост цен на сырье и материалы (70%), перебои с электро-, водо- или теплоснабжением (51% – рост в 13 раз), логистические сложности (41%) и т.д.

Но несмотря на все это, оптимизм украинцев поражает – 37,5% руководителей, которые участвовали в опросе, оптимистично настроены в отношении возобновления и роста своего бизнеса в следующие два года.

Как бизнесу работать дальше

Единого полезного совета для всех компаний, конечно, не существует – слишком разные масштабы компаний и особенности деятельности. Однако гибкость – одна из важнейших черт, которая сейчас помогает быстрее адаптироваться к постоянным изменениям и продолжать работу.

Гибкость внутренних бизнес-процессов, реагирование на события и быстрота принятия решений, изменения вектора деятельности, рыночного предложения, коммуникации и т.д.

Что может придать гибкости?

Прежде всего, пересмотр процедур и процессов внутри компании в пользу более быстрых и с меньшим бюрократическим влиянием.

Впрочем, принимать управленческие и операционные решения важно в реальном времени, опираясь на актуальную информацию, а не отчеты недельной или даже месячной давности. Возможно ли это, если данные предприятия для анализа нужно собирать из разных департаментов, источников, систем и т.п.?

На самом деле, да. Для этого следует задействовать возможности облачных технологий. Они позволяют объединить данные, которые находятся в различных системах, и визуализировать их для лучшего понимания. Кроме того, такая отчетность может быть обогащена внешними данными и информацией из источников партнеров. Такие индивидуальные запросы от компаний сегодня реализует Киевстар, дополняя отчеты также информацией на основе анализа больших данных (Bid Data).

Специалисты оценивают все источники информации, которые есть у предприятия заказчика. Это могут быть различные транзакционные системы (ERP, CRM, WMS, TMS и т.д.), а также Google Ads, YouTube, веб-ресурсы и всевозможные программы. Далее - создают возможности для экспорта данных, собирают это все на единой платформе и визуализируют на дашбордах понятными отчетами, которые обновляются с нужной периодичностью - что-то работает в реальном времени, для других задач достаточно обновления раз в сутки или неделю. В итоге руководство компании может быстро принимать операционные решения, имея полную актуальную информацию, а не прогнозы из устаревших отчетов.

Подобные аналитические платформы сейчас могут помочь многим компаниям, которые связаны с логистикой, продажами, производством, а также сетевым торговым точкам, местным органам власти и многим другим организациям. Всем, кто имеет постоянно обновляемые данные по специфике внутренних бизнес-процессов и кто работает в постоянно изменяющихся условиях из-за влияния войны.

Второе: изменение рыночного предложения в зависимости от новых потребностей клиентов

Уже в который раз за эти 10 месяцев мы видим изменения в потребностях людей, на что оказывает непосредственное влияние развитие ситуации в Украине. Лишь последние события с ракетными обстрелами инфраструктуры подняли на волну спроса товары, позволяющие автономно заряжать гаджеты, освещать помещение, готовить еду, согреваться. Вырос также спрос потребителей и на продукты питания длительного хранения, которые не нуждаются в холодильниках или морозильных камерах и могут быть быстро приготовлены в условиях отсутствия электричества и воды.

При этом отсутствие электроэнергии напрямую повлияло на получение прибыли ресторанами и кафе по всей Украине. Компания Poster POS проанализировала данные продаж 6500 украинских заведений питания - их выручка упала на 22%. Больше всего потери почувствовали в Киеве – падение составило 27%. Это можно объяснить тем, что у большинства заведений общественного питания помещения находятся в торговых центрах и они не могут работать во время воздушных тревог и отсутствия света.

Однако можно ли в этой проблеме увидеть и возможности? Давайте поразмыслим.

Ракетный обстрел 24 ноября масштабно вывел из строя энергосистему Украины и оставил без света множество домохозяйств по всей стране. Кое-где даже на 2-3 суток. И далеко не у всех были газовые плиты в домах, чтобы готовить еду, а электрические, конечно же, не работали. Это стало настоящим испытанием для многих семей, которые не могли даже нагреть чайник и приготовить горячую еду.

Поэтому заведениям общественного питания, которые в это время не могли работать на прием посетителей, было бы уместным запустить доставку горячих обедов – доступных по цене для широкого круга потребителей. Да, для этого, конечно, нужно автономное электропитание, чтобы запустить работу кухни. Но инвестиция в электрогенератор может себя оправдать на перспективу, ведь позволит и дальше быть независимым от обстоятельств. Например, такое решение позволит работать заведению, когда другие закрыты. По крайней мере, для обогрева людей, зарядки гаджетов, продажи обедов, кофе и выпечки.

Описанная ситуация – это лишь пример возможной быстрой ситуативной реакции бизнеса. Но держать руку на пульсе изменений запросов потребителей – сейчас как никогда необходимо. Ваше предложение должно оставаться востребованным. Чтобы быстро реагировать и адаптировать ассортимент товаров/услуг под изменения на рынке, следует обращаться к современным технологиям. В частности, анализировать, как меняется портрет вашего клиента по определенным характеристикам.

Проанализировать изменения характеристик существующих или потенциальных клиентов можно с сервисом Портрет клиента от Киевстар. Он основан на анализе больших данных и алгоритмах машинного обучения и учитывает почти 100 параметров. Среди них могут быть пол, возраст, семейное положение, наличие детей, наличие домашних животных, тип транспорта, тип девайса, образ жизни, интересы и т.д. Также можно добавить критерии по желанию конкретной компании. Результаты анализа предоставляются в визуализированном отчете, где данные отображаются в процентном соотношении по каждому из показателей.

Имея точную информацию, как изменился ваш клиент, можно подстраивать под его потребности предложение компании – отказаться от неактуальных товаров или услуг, добавить новые или даже открыть новые направления бизнеса. О чем, конечно, уведомить клиентов. Для этого лучше подойдут СМС-рассылки, таргетированные на вашу целевую аудиторию. Кстати, поскольку для СМС интернет не нужен, то шансы, что ваши сообщения будут прочитаны адресатом при отсутствии интернета – выше.

Что еще может способствовать работе бизнеса во время войны и добавлять ему гибкости, будем рассказывать в дальнейших материалах рубрики Бизнес работает – следите за обновлениями.