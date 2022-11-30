Як працювати бізнесу, коли ситуація постійно змінюється

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Вплив на бізнес повномасштабної війни, яка триває в Україні вже 10-й місяць, позначився на впевненості компаній в можливостях вести діяльність. Так, в опитуванні підприємств «Український бізнес під час війни» за жовтень 2022 від Інституту економічних досліджень та політичних консультацій діловий клімат та загальноекономічне середовище оцінювалися компаніями як такі, що погіршуються. А 73,9% зауважили, що фінансово-економічна ситуація саме на їхньому підприємстві стала гіршою.

Також компаніям стало складніше робити прогнози щодо своєї діяльності на найближчі пів року та навіть на 3 місяці – цьому "сприяли" ракетні обстріли росією енергетичної інфраструктури України.

Серед головних проблем підприємці називали зростання цін на сировину і матеріали (70%), перебої з електро-, водо- або теплопостачанням (51% - зростання у 13 разів), логістичні складнощі (41%) тощо.

Але попри все, оптимізм українців вражає – 37,5% керівників компаній, що брали участь в опитуванні, оптимістично налаштовані щодо відновлення і зростання свого бізнесу у наступні два роки.

Як бізнесу працювати далі

Єдиної корисної поради для всіх компаній, звісно, не існує – занадто різні масштаби компаній та особливості діяльності. Проте гнучкість – одна з найважливіших рис, яка зараз допомагає всім швидше адаптуватися до постійних змін та продовжувати роботу.

Гнучкість внутрішніх бізнес-процесів, реагування на події і швидкість прийняття рішень, зміни вектора діяльності, ринкової пропозиції, комунікації тощо.

Що може додати гнучкості?

Насамперед перегляд процедур і процесів всередині компанії на користь більш швидких і з меншим бюрократичним впливом.

Утім приймати управлінські та операційні рішення важливо в реальному часі, спираючись на актуальну інформацію, а не звіти тижневої чи навіть місячної давнини. Чи це можливо, якщо дані підприємства для аналізу потрібно збирати з різних департаментів, джерел, систем тощо?

Насправді, так. Для цього варто задіяти можливості хмарних технологій. Адже вони дозволяють консолідувати дані, які знаходяться в різних системах і візуалізувати їх для кращого розуміння. Крім того, таку звітність можна збагатити зовнішніми даними та інформацією з джерел партнерів. Такі індивідуальні запити від компаній сьогодні реалізовує Київстар, доповнюючи зокрема звіти інформацією на основі аналізу великих даних (Bid Data).

Фахівці оцінюють усі джерела інформації, які є в підприємства замовника - різноманітні транзакційні системи (ERP, CRM, WMS, TMS тощо), а також Google Ads, Youtube, вебресурси та усілякі програми. Далі - створюють можливості для експорту даних, збирають це все на єдиній платформі та візуалізують на дашбордах зрозумілими звітами, які оновлюються з потрібною періодичністю – щось працює у реальному часі, для інших завдань достатньо оновлення раз на добу чи тиждень. У підсумку керівництво компанії може швидко приймати операційні рішення, маючи повну актуальну інформацію, а не прогнози на підставі застарілих звітів.

Подібні аналітичні платформи можуть допомогти зараз компаніям, пов’язаним з логістикою, продажами, виробництвом, а також мережевим торговим точкам, місцевим органам влади та багатьом іншим організаціям, які мають постійно оновлюванні дані за специфікою внутрішніх бізнес-процесів і працюють в умовах, які постійно змінюються через вплив війни.

Друге: зміна ринкової пропозиції в залежності від змін потреб споживача

Вже вкотре за ці 10 місяців ми бачимо зміни в потребах людей, на що прямо впливає розвиток ситуації. Лише останні події з ракетними обстрілами інфраструктури підняли на хвилю попиту товари, які дозволяють автономно підживлювати прилади, освітлювати приміщення, готувати їжу, обігріватися. Зріс також запит споживачів і на продукти харчування тривалого зберігання, які не потребують холодильників чи морозильних камер і можуть бути швидко приготовані в умовах відсутності електрики і води.

При цьому відсутність електроенергії напряму вплинула на отримання прибутків ресторанами і кав’ярнями по всій Україні. Компанія Poster POS проаналізувала дані продажів 6500 українських закладів харчування - їхній виторг впав на 22%. Найбільше втрати відчули в Києві – падіння склало 27%. Це можна пояснити тим, що велика кількість закладів харчування мають приміщення у торговельних центрах і не можуть працювати під час повітряних тривог та відсутності світла.

Проте чи можна в цій проблемі побачити і можливості? Давайте поміркуємо.

Ракетний обстріл 24 листопада масштабно вивів з ладу енергосистему Україні і залишив без світла велику кількість домогосподарств по всій країні. Подекуди навіть на 2-3 доби. І далеко не всі мали газові плити в домівках, щоб готувати їжу, а електричні, звісно, не працювали. Це стало справжнім випробуванням для багатьох родин, які не могли навіть зігріти чаю та приготувати гарячу їжу.

Тож від закладів харчування, які в цей час не могли працювати на прийом відвідувачів, була б доречною пропозиція з доставки гарячих обідів – доступна за ціною для широкого кола споживачів. Так, для цього, звісно, потрібне автономне живлення, щоб кухня працювала. Але така інвестиція в енергогенератор може себе виправдати на перспективу, адже дозволить і надалі бути більш незалежним від обставин. І навіть відкривати заклад, коли інші зачинені. Принаймні на обігрів людей, зарядку гаджетів та на пропозицію обідів, кави і смаколиків до неї.

Описана ситуація – це лише приклад можливої швидкої ситуативної реакції бізнесу. Але тримати руку на пульсі змін запитів споживачів – зараз як ніколи необхідно. Ваша пропозиція має залишатися затребуваною. Щоб робити це швидко та адаптувати асортимент товарів/послуг під зміни, варто звертатися до сучасних технологій. Зокрема, аналізувати, як змінився портрет вашого клієнта за певними характеристиками.

Проаналізувати зміни характеристик наявних або потенційних клієнтів можна із сервісом Портрет клієнта від Київстар. Він оснований на аналізі великих даних та алгоритмах машинного навчання і враховує майже 100 параметрів. Серед них можуть бути стать, вік, сімейний стан, наявність дітей, наявність домашніх тварин, тип транспорту, тип девайса, стиль життя, інтереси тощо. Також можна додати критерії за побажаннями конкретної компанії. Результати аналізу надаються у візуалізованому звіті, де дані відображаються у відсотковому співвідношенні за кожним із показників.

Маючи точну інформацію, як змінився ваш клієнт, можна підлаштовувати під його потреби пропозицію компанії – відмовитися від неактуальних товарів чи послуг, додати нові або й взагалі відкрити нові напрямки бізнесу. Про що, звісно, повідомити клієнтів. Для цього найкраще підійдуть СМС-розсилки, таргетовані на вашу цільову аудиторію. До речі, оскільки для СМС інтернет не потрібний, то шанси, що ваші повідомлення будуть прочитані адресатом за відсутності інтернету - вищі.

Які ще заходи можуть сприяти роботі бізнесу під час війни і додавати гнучкості будемо розказувати у подальших матеріалах рубрики Бізнес працює – слідкуйте за оновленнями.