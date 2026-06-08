37 млн яєць на рік: на Волині побудують птахофабрику на 600 тисяч курей

У Волинській області планують реалізувати масштабний інвестиційний проєкт у сфері птахівництва. Компанія "Корт агро плюс" має намір збудувати у Ковельському районі комплекс на 600 тисяч курей-несучок, який зможе виробляти до 37,4 млн яєць на рік.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення Іnventure.

Новий агропроєкт на Волині

Після введення в експлуатацію підприємство зможе одночасно утримувати до 600 тисяч курей-несучок та виробляти близько 37,4 мільйона яєць на рік.

Інформація про майбутнє будівництво оприлюднена в межах процедури оцінки впливу на довкілля. Громадське обговорення проєкту організувала Ратнівська селищна рада. Відповідно до документації, комплекс складатиметься із шести виробничих корпусів. П’ять будівель призначені для утримання курей-несучок, а ще одна - для вирощування молодняку до 17-тижневого віку. Кожен пташник буде розрахований на 100 тисяч голів птиці.

Після виходу на повну потужність підприємство зможе виробляти близько 95 тисяч яєць щодоби. Очікується, що реалізація проєкту сприятиме збільшенню обсягів виробництва продукції птахівництва в Україні та посиленню ролі Волині в аграрному секторі.

Крім економічного ефекту, будівництво нового комплексу може забезпечити створення додаткових робочих місць, стимулювати розвиток місцевої інфраструктури та залучити нові інвестиції в регіон. Наразі проєкт проходить громадські консультації в межах оцінки впливу на довкілля, під час яких жителі громади та інші зацікавлені сторони можуть висловити свої пропозиції та зауваження щодо майбутнього будівництва.

Нагадаємо, група компаній “Оліяр” офіційно розширила сферу своєї діяльності, запустивши сучасну птахофабрику з виробництва харчових яєць у Львівській області.