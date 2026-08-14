Світова молочна галузь робить ставку на сир: як це змінює ринок та прогноз

Глобальний ринок сиру демонструє зміни через збільшення попиту та нові інвестиції у виробництво. Торгівля сиром у світі з 2017 року зросла приблизно на 40%. Проте цінова динаміка відрізняється залежно від регіону та виду продукції.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Infagro.

Різниця в цінах

За даними GlobalDairy Trade, ціна сиру чедер за останні 12 місяців знизилася на 6,5%. Це сталося через достатню пропозицію молока у США (+2%) та Новій Зеландії (+4%), а також розширення виробництва у світі.

Натомість моцарела дорожчає через скорочення пропозиції молока в Європі після хвиль спеки. За рік її ціна зросла на 1,3% і досягла €3448 за тонну, тоді як чедер коштує близько €3138.

За оцінкою Rabobank, така ситуація є нетиповою: зазвичай чедер коштує дорожче за моцарелу, а востаннє подібне в ЄС спостерігалося у 2019 році.

Прогнози для ринку

Подальші ціни залежатимуть від обсягів виробництва молока. У США, Австралії та Новій Зеландії очікується зростання надоїв, тоді як у ЄС перспективи слабші. Ціни на молоко в Європі приблизно на 30% нижчі, ніж рік тому, а високі витрати на пальне й добрива знижують доходи фермерів.

Світовий ринок сиру залишається поляризованим: європейська моцарела продовжує дорожчати через обмежену пропозицію, а надлишок чедеру тисне на його вартість на глобальному ринку.

Ситуація в Україні

Українська сирна галузь переживає один із найскладніших періодів за останні роки. У липні виробництво напівтвердих сирів скоротилося до мінімальних показників через слабкий сезонний попит, зростання імпорту дешевої європейської продукції та посилення конкуренції з боку польських виробників.

За даними аналітиків, у липні українські виробники експортували 113 тонн сиру (+4%). Водночас імпорт молочної продукції в Україну зріс до 8,79 тис. тонн (+71% до липня 2025 року). Частка сирів в імпорті становить 59%. Близько 30% ринку сирів займають нелегальні поставки, зокрема товари під виглядом гуманітарної допомоги, які ввозяться без лабораторного контролю та маркування.