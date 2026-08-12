Експорт молочної продукції з України скорочується: які причини та прогноз

Через падіння світових цін та низькі тарифи в Європі український експорт молочних продуктів з початку року впав на 18% у грошовому вимірі. Однак восени ситуація може змінитися.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Асоціація виробників молока (АВМ).

Обсяг експорту та виручка

У липні 2026 року країна експортувала 12,27 тис. тонн молочних продуктів на суму $37,40 млн. Це на 6% більше за обсягом та на 7% за виручкою, ніж у червні 2026 року. Проте порівняно з липнем 2025 року натуральні обсяги впали на 2%, а грошова виручка — на 11%. За січень-липень 2026 року експортовано 76,05 тис. тонн (-9%) на суму $218,27 млн (-18%).

Структура експорту та коливання цін

Частки товарів у загальному експорті розподілилися так:

морозиво — 28%;

згущені молоко та вершки — 24%;

вершкове масло — 14%;

сири — 13%;

казеїн — 9%.

За даними аналітиків, у липні порівняно з червнем зросли обсяги продажу масла до 1,07 тис. тонн (+66%), кисломолочних продуктів до 719 тонн (+10%), молока та вершків незгущених до 1,38 тис. тонн (+8%), морозива до 2,88 тис. тонн (+7%), сиру до 1,13 тис. тонн (+4%) та казеїну до 477 тонн (+15%). Водночас експорт сироватки впав до 1,36 тис. тонн (-10%).

динаміка експорту молочних продуктів, липень 2026

За даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО), світові ціни на масло та сухе молоко знизилися через надлишкову пропозицію, тоді як сир дещо подорожчав через сезонний дефіцит молока в ЄС.

Проблеми з логістикою

За даними фахівців ринку, морський експорт української продукції стикається з труднощами, тому бізнес використовує Дунайський коридор і сухопутні маршрути. На західному кордоні збудовано понад 10 нових сухих портів, які вже найближчим часом забезпечуватимуть додаткові можливості для перевалки та експорту української продукції.

"Поточні проблеми з морським експортом за масштабом викликів співмірні із ситуацією початку повномасштабного вторгнення. Водночас Україна має досвід швидкого переорієнтування вантажопотоків і розвитку альтернативної логістики", — зазначають в АВМ.

Обсяги імпорту

Водночас у липні 2026 року імпорт молочної продукції в Україну зріс до 8,79 тис. тонн (+71% до липня 2025 року). За січень-липень ввезено 47,96 тис. тонн на $219,27 млн (+36%). Частка сирів в імпорті становить 59%. Близько 30% ринку сирів займають нелегальні поставки, зокрема товари під виглядом гуманітарної допомоги, які ввозяться без лабораторного контролю та маркування.

Привабливіші ціни на європейському ринку залишаються ключовим чинником, який підтримує інтерес українських виробників експортувати молочні продукти в країни-члени ЄС. Поки що основними зовнішніми ринками збуту залишаються сусідні пострадянські країни, зокрема Молдова, від якої надходить найбільше валютної виручки.

географія експорту молочної продукції

Прогноз

За оцінками експертів, восени ситуація на внутрішньому та зовнішньому ринках зміниться. З одного боку, очікується відновлення європейських цін, що зробить експорт до ЄС знову привабливим для українських компаній.З іншого боку, через зростання виробничих витрат та подорожчання кормів аналітики прогнозують підвищення роздрібних цін на молочну продукцію всередині України на 5-10%.

Нагадаємо, у першому півріччі 2026 року Україна імпортувала 23,4 тисяч тонн сирів загальною вартістю $141,3 млн. Це на понад 20% перевищує показники аналогічного періоду минулого року.