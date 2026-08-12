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НБУ виніс застереження трьом кредитним спілкам

НБУ виніс застереження трьом кредитним спілкам
НБУ виніс застереження трьом кредитним спілкам / НБУ

Національний банк застосував заходи впливу до трьох кредитних спілок через виявлені під час нагляду недоліки в їхній діяльності. Установи отримали письмові застереження та мають усунути недоліки до 1 вересня 2026 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НБУ.

Заходи впливу застосували до кредитних спілок "Злет", "Альянс" і "Галичина".

Рішення ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 10 серпня 2026 року.

У НБУ зазначили, що застереження пов’язані з недотриманням вимог положення про систему управління кредитною спілкою.

Адміністративні акти НБУ набирають чинності з дня їх доведення до відома відповідних установ.

Нагадаємо, раніше НБУ відкликав ліцензії та виключив з Державного реєстру кредитні спілки “Гетьман” та “Верховина”. Рішення ухвалено на підставі власних заяв спілок та у межах особливого порядку під час дії воєнного стану.

Автор:
Тетяна Гойденко

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