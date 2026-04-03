Дві кредитні спілки припинили діяльність: що відомо

Національний банк України відкликав ліцензії та виключив з Державного реєстру кредитні спілки “Гетьман” та “Верховина”. Рішення ухвалено на підставі власних заяв спілок та у межах особливого порядку під час дії воєнного стану.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.

Відкликано ліцензії двох кредитних спілок

Відповідні рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг прийняв 2 квітня 2026 року.

Обидві кредитні спілки мали стандартні ліцензії на надання фінансових послуг, включно з наданням коштів та банківських металів у кредит та залученням коштів і металів, що підлягають поверненню.

Станом на 1 березня 2026 року обсяг активів районної кредитної спілки "Гетьман" становив 4 908 тис. грн (0,4% від загального обсягу ринку кредитних спілок), зобов’язання – 1 418 тис. грн (0,2% від ринку). Обсяг активів кредитної спілки "Верховина" на ту ж дату складав 58,73 тис. грн (0,005% від ринку), а зобов’язання – 27,51 тис. грн (0,004% від ринку).

Що відомо про спілки

Згідно з даними YouControl, кредитна спілка "Гетьман" (КС "Гетьман") була зареєстрована в 2001 році.

Уповноваженою особою кредитної спілки є Світлана Іванівна Харченко, яка одночасно виконує функції керівника та підписанта.

Основним видом діяльності є інші види кредитування. Додатково спілка займалася іншими видами грошового посередництва. Загалом за класифікацією КВЕД спілка мала 8 напрямів діяльності.

Згідно з даними YouControl, кредитна спілка "Верховина" (КС "Верховина") була зареєстрована в 1998 році.

Уповноваженою особою спілки є Роман Михайлович Микитюк, який одночасно виконує функції керівника та підписанта.

Основним видом діяльності спілки є інші види кредитування. Загалом спілка мала 8 напрямів діяльності за класифікацією КВЕД.

Що таке кредитна спілка?

Кредитна спілка - це некомерційна організація, створена фізичними особами, професійними спілками та їх об'єднаннями на кооперативних засадах. Її основною метою є задоволення потреб членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг, що здійснюються за рахунок об'єднаних грошових внесків учасників спілки.

Під час воєнного стану кредитні спілки, які не мають зобов’язань за договорами щодо залучення внесків (вкладів/депозитів) своїх членів на депозитні рахунки, можуть подати до Національного банку заяву про анулювання ліцензії на провадження діяльності та виключення з Державного реєстру фінансових установ.