Два кредитных союза прекратили деятельность: что известно

Национальный банк Украины отозвал лицензии и исключил из Государственного реестра кредитные союзы "Гетман" и "Верховина". Решение принято из собственных заявлений союзов и в пределах особого порядка во время действия военного положения.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

Отозваны лицензии двух кредитных союзов

Соответствующие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 2 апреля 2026 года.

Оба кредитных союза имели стандартные лицензии на предоставление финансовых услуг, включая предоставление средств и банковских металлов в кредит и привлечение средств и металлов, подлежащих возврату.

По состоянию на 1 марта 2026 г. объем активов районного кредитного союза "Гетьман" составил 4 908 тыс. грн (0,4% от общего объема рынка кредитных союзов), обязательства - 1 418 тыс. грн (0,2% от рынка). Объем активов кредитного союза Верховина на ту же дату составлял 58,73 тыс. грн (0,005% от рынка), а обязательства – 27,51 тыс. грн (0,004% от рынка).

Что известно об союзах

Согласно данным YouControl, кредитный союз "Гетьман" (КС "Гетьман") был зарегистрирован в 2001 году.

Уполномоченным лицом кредитного союза является Светлана Ивановна Харченко, одновременно выполняющая функции руководителя и подписанта.

Основным видом деятельности есть другие виды кредитования. Дополнительно союз занимался другими видами денежного посредничества. Всего по классификации КВЭД союз имел 8 направлений деятельности.

Согласно данным YouControl, кредитный союз "Верховина" (КС "Верховина") был зарегистрирован в 1998 году.

Уполномоченным лицом союза является Роман Михайлович Микитюк, одновременно выполняющий функции руководителя и подписанта.

Основным видом деятельности общества являются другие виды кредитования. В общей сложности союз имел 8 направлений деятельности по классификации КВЭД.

Что такое кредитный союз?

Кредитный союз - это некоммерческая организация, созданная физическими лицами, профессиональными союзами и их объединениями на кооперативных началах. Ее основная цель - удовлетворение потребностей членов во взаимном кредитовании и предоставлении финансовых услуг, осуществляемых за счет объединенных денежных взносов участников союза.

Кредитные союзы, не имеющие обязательств по договорам привлечения вкладов (вкладов/депозитов) от членов союза на депозитные счета, могут во время военного положения обратиться в Национальный банк с просьбой об аннулировании лицензии и исключении их из Государственного реестра финансовых учреждений.

