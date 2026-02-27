Нацбанк отозвал лицензию кредитному союзу: что известно

Национальный банк Украины отозвал лицензию КС "Зараз" и исключил союз из Государственного реестра финансовых учреждений на основании его заявления.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение НБУ.

Кредитный союз потерял лицензию

26 февраля 2026 года Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял решение об отзыве лицензии кредитного союза КС "Зараз" и его исключении из Государственного реестра финансовых учреждений. Национальный банк Украины руководствовался заявлением самого союза, пользуясь особым порядком во время действия военного положения.

Что известно о кредитном союзе

КС "Зараз" имел стандартную лицензию на деятельность кредитного союза, позволяющую предоставлять кредиты денежных средств и банковских металлов, а также привлекать средства и металлы, подлежащие возврату.

По состоянию на 1 января 2026 г. объем активов союза составлял 29 348,78 тыс. грн, что составило 2,35% от общего объема рынка кредитных союзов. Обязательства КС "Зараз" составляли 14 492,16 тыс. грн (2,16% от рынка).

Согласно данным YouControl, юридическое лицо КС "Зараз" было зарегистрировано в 2011 году. Руководитель – Абрамский Николай.

Что такое кредитный союз?

Кредитный союз - это некоммерческая организация, созданная физическими лицами, профессиональными союзами и их объединениями на кооперативных началах. Ее основная цель - удовлетворение потребностей членов во взаимном кредитовании и предоставлении финансовых услуг, осуществляемых за счет объединенных денежных взносов участников союза.

Кредитные союзы, не имеющие обязательств по договорам привлечения вкладов (вкладов/депозитов) от членов союза на депозитные счета, могут во время военного положения обратиться в Национальный банк с просьбой об аннулировании лицензии и исключении их из Государственного реестра финансовых учреждений.

