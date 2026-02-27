Нацбанк відкликав ліцензію кредитній спілці: що відомо

Національний банк України відкликав ліцензію КС “Зараз” і виключив спілку з Державного реєстру фінансових установ на підставі її заяви.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення НБУ.

Кредитна спілка втратила ліцензію

26 лютого 2026 року Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив рішення про відкликання ліцензії кредитної спілки КС "Зараз" та її виключення з Державного реєстру фінансових установ. Національний банк України керувався заявою самої спілки, користуючись особливим порядком під час дії воєнного стану.

Що відомо про кредитну спілку

КС "Зараз" мала стандартну ліцензію на діяльність кредитної спілки, що дозволяла надавати кредити грошових коштів та банківських металів, а також залучати кошти та метали, які підлягали поверненню.

Станом на 1 січня 2026 року обсяг активів спілки складав 29 348,78 тис. грн, що становило 2,35% від загального обсягу ринку кредитних спілок. Зобов’язання КС “Зараз” становили 14 492,16 тис. грн (2,16% від ринку).

Згідно з даними YouControl, юридична особа КС "Зараз" було зареєстровано в 2011 році. Керівник - Абрамський Микола.

Що таке кредитна спілка?

Кредитна спілка - це некомерційна організація, створена фізичними особами, професійними спілками та їх об'єднаннями на кооперативних засадах. Її основною метою є задоволення потреб членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг, що здійснюються за рахунок об'єднаних грошових внесків учасників спілки.

Кредитні спілки, що не мають зобов'язань за договорами залучення внесків (вкладів/депозитів) від членів спілки на депозитні рахунки, можуть під час воєнного стану звернутися до Національного банку з проханням про анулювання ліцензії та виключення їх з Державного реєстру фінансових установ.

