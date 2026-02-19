Запланована подія 2

НБУ визнав неплатоспроможними два банки України: яка причина

НБУ
НБУ визнав неплатоспроможними два українських банки. / НБУ

19 лютого 2026 року Національний банк України визнав неплатоспроможними АТ "Мотор-Банк" та АТ "Перший інвестиційний банк". Причиною стали порушення нормативів капіталу та невиконання планів фінансового оздоровлення.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба регулятора.

Виведення банків з ринку стало наслідком тривалих порушень. Ще 16 грудня 2025 року обидві установи були визнані проблемними через ризикову діяльність.

Правління НБУ рішенням №48-рш/БТ визнало АТ "Мотор-Банк" таким, що не належить до категорії системно важливих, а його частка в банківському секторі становила 0,01% від активів платоспроможних банків станом на 01 лютого 2026 року, тож його віднесення до категорії неплатоспроможних не вплине на стабільність банківського сектору України.

Рішенням № 49-рш/БТ АТ "Перший інвестиційний банк" також віднесено до категорії неплатоспроможних. Його частка в банківському секторі теж становила 0,01% від активів платоспроможних банків.

Крім того, обидва банки мали нижчий за норму (200 млн грн) регулятивний капітал: Мотор-Банк — 173 млн грн, а Перший інвестиційний банк — 73 млн грн.

Як зазначили в НБУ, після визнання проблемними установи продовжували здійснювати ризикові операції, що погіршувало їхній фінансовий стан.

За законодавством України кожен вкладник цих банків отримає від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування в повному розмірі вкладу з нарахованими відсотками станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення фінустанови з ринку

Раніше повідомлялося, що неплатоспроможному банку колишнього нардепа знайшли інвестора.

Автор:
Тетяна Ковальчук