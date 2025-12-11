Неплатоспроможному банку колишнього нардепа знайшли інвестора: що відомо

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб підбив підсумки відкритого конкурсу з виведення з ринку неплатоспроможного АТ "РВС Банк" (RwSbank).Інформацію про переможця конкурсу оприлюднять на своїх офіційних ресурсах не пізніше п'яти робочих днів після укладення з ним договору.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).

Зазначається, що ФГВФО отримав три гідні пропозиції від учасників конкурсу (банки та потенційні інвестори) й обрав ту, що відповідає принципу найменших витрат.

Наразі триває операційна підготовка та проведення координаційних дій щодо реалізації плану врегулювання.

Що відомо про потенційних інвесторів

Раніше ФГВФО повідомляв, що три інвестори подали пропозиції на відкритий конкурс щодо виведення з ринку неплатоспроможного АТ "РВС Банк" .

Серед потенційних претендентів на викуп РВС Банку – два українські банки Асвіо Банк й Таскомбанк Сергія Тігіпка та естонський фінтех Iute, писав Forbes Ukraine.

Про те, що Асвіо Банк – потенційний інвестор, підтвердив виданню голова правління банку Євген Шуліка.

Власники Асвіо – ексдепутат Київради та бізнесмен В’ячеслав Супруненко (70%) та його брат, ексдепутат "Партії регіонів" та Київради, чинний депутат групи "Воля народу" Олександр Супруненко (20%). Також серед власників є Андрій Заєць (7,7%) та Роман Ярошенко (2,4%).

Пресслужба Таскомбанку не спростувала та не підтвердила участь у конкурсі Фонду через закритість інформації про процедуру та учасників. До ТАС входить також Універсал Банк, на ліцензії якого працює monobank, та Ідея Банк, який Тігіпко придбав у жовтні минулого року.

Третій імовірний кандидат на РВС – естонська фінтех-група Iute, яку заснували в 2008-му в Естонії. Група спеціалізується на споживчому кредитуванні, платіжних та банківських послугах, страхуванні. Фінтех також надає банківські послуги у країнах, де має відповідну ліцензію, через дочірню структуру банку, наприклад, у Молдові.

НБУ визнав неплатоспроможним РВС Банк

4 листопада 2025 року правління НБУ ухвалило рішення про віднесення АТ "РВС Банк" до категорії неплатоспроможних. Раніше банк був віднесений до категорії проблемних, однак продовжував вести ризикову діяльність та порушувати пруденційні нормативи.

Частка фінустанови становила 0,04% від активів платоспроможних банків станом на 01 жовтня 2025 року.

В РВС Банку запроваджено тимчасову адміністрацію строком на один місяць, з 5 листопада до 4 грудня включно. Уповноваженою особою став начальник управління раннього реагування департаменту дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків Денис Новиков.

У грудні 2024 року НБУ оштрафував РВС Банк на 135,15 млн грн за порушення вимог фінмоніторингу. Банк добровільно сплатив штраф у повному обсязі.

Банк пов’язували з колишнім нардепом Демчаком

Відповідно до інформації АТ "РВС Банк" станом на 1 січня 2025 року ключовим власником фінустанови з часткою 99% акцій є громадянин України Олександр Стецюк.

Банком володів спочатку екснардеп із фракції Петра Порошенка "Європейська солідарність" Руслан Демчак із Олександром Стецюком.

Згідно з даними YouControl, наразі ще 1% акцій належить дочці Демчака Катерині.

За даними НБУ, РВС Банк - невеликий банк, який має лише 33,2 тис. вкладників. Згідно з офіційною звітністю, на 1 вересня 2025 року РВС Банк був 50-м за розміром загальних активів із 60 діючих банків, вони у нього становили 1,7 млрд грн, власний капітал - 172,2 млн грн, а розмір збитку - 125,2 млн грн.