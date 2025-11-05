НБУ визнав неплатоспроможним банк колишнього нардепа

Правління Національного банку України 4 листопада 2025 року ухвалило рішення про віднесення АТ "РВС Банк" до категорії неплатоспроможних. Раніше банк був віднесений до категорії проблемних, однак продовжував вести ризикову діяльність та порушувати пруденційні нормативи.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

У регуляторі зауважили, що частка фінустанови становила 0,04% від активів платоспроможних банків станом на 01 жовтня 2025 року, отже, віднесення АТ "РВС Банк" до категорії неплатоспроможних не впливає на стабільність банківського сектору України.

Причина рішення

Рішення ухвалене у зв’язку з невиконанням АТ "РВС Банк" письмової вимоги регулятора щодо подання до НБУ доопрацьованого з урахуванням наданих зауважень плану фінансового оздоровлення протягом визначеного строку, продовженням здійснення ризикової діяльності, що загрожує інтересам кредиторів і вкладників, відсутністю дієвих заходів щодо поліпшення фінансового стану та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України після віднесення його до категорії проблемних.

29 липня 2025 року Правління НБУ, керуючись статтею 75 Закону України "Про банки і банківську діяльність", ухвалило рішення віднести АТ "РВС Банк" до категорії проблемних.

Підставою для прийняття зазначеного рішення стало встановлення факту здійснення фінустановою ризикової діяльності, що становить загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, за такими ознаками:

неналежна організація системи внутрішнього контролю, включаючи систему управління ризиками;

порушення АТ "РВС Банк" два і більше разів протягом 30 календарних днів поспіль мінімальних значень нормативів достатності капіталу, встановлених нормативно-правовими актами НБУ;

систематичне оприлюднення та подання АТ "РВС Банк"до регулятора недостовірної інформації та звітності з метою приховування реального фінансового стану банку.

У НБУ підкреслюють, що з дня віднесення АТ "РВС Банк" до категорії проблемних банк продовжував здійснювати ризикову діяльність та порушувати пруденційні нормативи, зокрема нормативи достатності капіталу, а менеджмент та власники істотної участі не вжили належних заходів для запобігання настання неплатоспроможності.

Що робити вкладникам

Кожен вкладник АТ "РВС Банк" отримає від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування в повному розмірі вкладу, включно з відсотками, нарахованими станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку, крім випадків, передбачених у частині четвертій статті 26 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

Загалом можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам АТ "РВС Банк" станом на 21 жовтня 2025 року становить 456 млн грн.

Банк пов’язували з колишнім нардепом Демчаком

Відповідно до інформації АТ "РВС Банк" станом на 1 січня 2025 року ключовим власником фінустанови з часткою 99% акцій є громадянин України Олександр Стецюк.

Банком володів спочатку екснардеп із фракції Петра Порошенка "Європейська солідарність" Руслан Демчак із Олександром Стецюком.

Згідно з даними YouControl, наразі ще 1% акцій належить дочці Демчака Катерині.

За даними НБУ, "РВС Банк" - невеликий банк, який має лише 33,2 тис. вкладників. Згідно з офіційною звітністю, на 1 вересня 2025 року "РВС Банк" був 50-м за розміром загальних активів із 60 діючих банків, вони у нього становили 1,7 млрд грн, власний капітал - 172,2 млн грн, а розмір збитку - 125,2 млн грн.

У грудні 2024 року НБУ оштрафував "РВС Банк" на 135,15 млн грн за порушення вимог фінмоніторингу. Банк добровільно сплатив штраф у повному обсязі.

Відтепер в Україні стане на один банк менше, і загальна чисельність банківської системи скоротиться із 60 до 59 структур.