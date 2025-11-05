НБУ признал неплатежеспособным банк бывшего нардепа

Правление Национального банка Украины 4 ноября 2025 приняло решение об отнесении АО "РВС Банк" к категории неплатежеспособных. Ранее банк был отнесен к категории проблемных, но продолжал вести рисковую деятельность и нарушать пруденциальные нормативы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу НБУ.

В регуляторе отметили, что доля финучреждения составила 0,04% от активов платежеспособных банков по состоянию на 01 октября 2025 года, следовательно отнесение АО "РВС Банк" к категории неплатежеспособных не влияет на стабильность банковского сектора Украины.

Причина решения

Решение принято в связи с невыполнением АО "РВС Банк" письменного требования регулятора относительно представления в НБУ доработанного с учетом предоставленных замечаний плана финансового оздоровления в течение определенного срока, продлением осуществления рисковой деятельности, что угрожает интересам кредиторов и вкладчиков, отсутствием действенных мер по улучшению финансового состояния и приведение в действие

29 июля 2025 года Правление НБУ, руководствуясь статьей 75 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", приняло решение отнести АО "РВС Банк" в категорию проблемных.

Основанием для принятия указанного решения стало установление факта осуществления финучреждением рисковой деятельности, представляющей угрозу интересам вкладчиков или других кредиторов банка, по следующим признакам:

ненадлежащая организация системы внутреннего контроля, включая систему управления рисками;

нарушение АО "РВС Банк" два и более раза в течение 30 календарных дней подряд минимальных значений нормативов достаточности капитала, установленных нормативно-правовыми актами НБУ;

систематическое обнародование и представление АО "РВС Банк" регулятору недостоверной информации и отчетности с целью сокрытия реального финансового состояния банка.

В НБУ подчеркивают, что со дня отнесения АО "РВС Банк" к категории проблемных банк продолжал осуществлять рисковую деятельность и нарушать пруденциальные нормативы, в частности нормативы достаточности капитала, а менеджмент и владельцы существенного участия не приняли надлежащих мер по предотвращению наступления неплатежеспособности.

Что делать вкладчикам

Каждый вкладчик АО "РВС Банк" получит от Фонда гарантирования вкладов физических лиц возмещение в полном размере вклада, включая проценты, начисленные по состоянию на конец дня, предшествующий дню начала процедуры вывода банка с рынка, кроме случаев, предусмотренных в части четвертой статьи 26 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических".

В целом возможная сумма выплат гарантированной суммы вкладчикам АО "РВС Банк" на 21 октября 2025 года составляет 456 млн грн.

Банк связывали с бывшим нардепом Демчаком

Согласно информации АО "РВС Банк" по состоянию на 1 января 2025 года ключевым владельцем финучреждения с долей 99% акций является гражданин Украины Александр Стецюк.

Банком владел сначала экснардеп из фракции Петра Порошенко "Европейская солидарность" Руслан Демчак с Александром Стецюком.

Согласно данным YouControl, еще 1% акций принадлежит дочери Демчака Екатерине.

По данным НБУ, "РВС Банк" - небольшой банк, имеющий всего 33,2 тыс. вкладчиков. Согласно официальной отчетности, на 1 сентября 2025 года "РВС Банк" был 50-м по размеру общих активов из 60 действующих банков, они у него составляли 1,7 млрд грн, собственный капитал – 172,2 млн грн, а размер убытка – 125,2 млн грн.

В декабре 2024 года НБУ оштрафовал "РВС Банк" на 135,15 млн грн за нарушение требований финмониторинга. Банк добровольно уплатил штраф в полном объеме.

Теперь в Украине станет на один банк меньше, и общая численность банковской системы сократится с 60 до 59 структур.