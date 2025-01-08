НБУ оштрафовал три банка за нарушение финмониторинга на 138 млн грн

Национальный банк в декабре 2024 года применил к трем банкам меры влияния за нарушения в сфере финмониторинга и валютного законодательства. Общая сумма штрафа составляет около 138 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что на РВС Банк регулятор наложил штраф в размере 135,15 млн. грн. за ненадлежащую организацию и проведение первичного финансового мониторинга.

Как объясняют в НБУ, нарушения касались обязанности разрабатывать, внедрять и обновлять внутренние документы по финмониторингу, применять риск-ориентированный подход, а также автоматизации соответствующих процессов и проверки при обслуживании клиентов.

Кроме того, финучреждение не соблюдало установленный НБУ порядок расчетов по валютным операциям и за это было оштрафовано еще на 50 тыс. грн.

Также на РадаБанк наложено штраф в 2 млн грн за нарушение требований по применению риск-ориентированного подхода.

Как сообщают в НБУ, МТБ Банк получил штраф в 651 тыс. грн за необнаружение при актуализации данных о клиенте факте принадлежности его конечного бенефициарного владельца к лицам, связанным с политически значимыми лицами.

Финучреждение получило еще один штраф в размере 200 тыс. грн за ненадлежащее исполнение банком обязанности по осуществлению валютного надзора, необеспечение всестороннего анализа и проверки документов о валютных операциях.

Отметим, что РВС Банк был создан в августе 2015 года на базе неплатежеспособного Омега Банка и куплен в августе Украинской бизнес группой (UBG, Киев). UBG ранее контролировалась бывшим народным депутатом Русланом Демчаком.

В августе 2023 года Офис генпрокурора сообщил бывшему народному депутату от "Блока Петра Порошенко" Руслану Демчаку о подозрении в пособничестве в манипулировании на фондовом рынке и отмывании преступных доходов.

В марте 2018 года Марфин Банк (Черноморск, Одесская область) переименовался в МТБ Банк.

14 июня 2017 г. состоялась продажа контрольного пакета акций Марфин Банка, принадлежавшего Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (Кипр), конечным бенефициаром которого является Республика Кипр в лице министра финансов. Новым владельцем стала компания Saggarko Limited, а конечными бенефициарами Марфин Банка в результате сделки стали граждане Украины Михаил Партикевич и Игорь Згуров.

В июле 2020 года Татьяна Городницкая увеличила долю в уставном капитале РадБанка с 30,205% до 62,205% за счет прямого отчуждения права собственности на пакет акций ее братом Владимиром Городницким.

Доля в уставном капитале Владимира Городницкого сократилась с 54,565% до 22,565%.

Напомним, Национальный банк Украины в ноябре применил меры влияния к трем банкам и двум небанковским финансовым за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) нелегальных доходов. Регулятор оштрафовал самый большой в Украине государственный ПриватБанк на 10 миллионов гривен.