Экс-нардепа от БПП уличили в отмывании преступных доходов через схему с перепродажей ОВГЗ (ВИДЕО)

Департамент стратегических расследований Нацполиции при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора сообщил депутату Верховной Рады VIII созыва, который был заместителем председателя комитета по финансовой политике и банковской деятельности, о подозрении в пособничестве в манипулировании на фондовом рынке и отмывании преступных доходов.

Как сообщают в ДСР и ОГП, была разоблачена схема, позволявшая легализовать преступные доходы от манипуляций с куплей-продажей облигаций внутреннего государственного займа Украины.

Так, брокер, действуя в интересах юридического лица-нерезидента, покупал на фондовой бирже пакет ОВГЗ по рыночной цене, а затем продавал другому брокеру по более низкой стоимости уже в интересах физического лица. Такие махинации позволяли злоумышленникам получить выплату инвестиционной прибыли, которая, согласно украинскому законодательству, не подлежит налогообложению.

Такие незаконные доходы, по данным следствия, фигуранты получали через подконтрольный банк, при этом фактический владелец ценных бумаг в результате биржевых сделок не изменялся.

Отметим, что должность заместителя председателя финкомитета в парламенте прошлого созыва занимал Руслан Демчак, представлявший "Блок Петра Порошенко" (ныне эта партия называется "Европейская солидарность"). Его же замыленным фото иллюстрирует новость ОГП, а полиция в свою очередь публикует фото офиса РВС Банка (RwS bank), задействованного в схеме.

Каждый участник преступной организации, как указывают в полиции, отвечал за вверенное ему направление работы – координацию действий, контроль за соучастниками на фондовом рынке, открытие банковских счетов для легализации средств.

После проведения ряда исследований правоохранители получили заключение экономической экспертизы, подтвердившей механизм манипулирования на фондовой бирже и легализации имущества, полученного преступным путем.

Как следствие, в течение 2016-2018 годов злоумышленники "заработали" на махинациях более 1 миллиарда гривен. В частности, указывается, что за время махинаций сам экс-депутат, вступивший в сговор с директорами двух частных предприятий, получил 20 миллионов гривен незаконной инвестиционной прибыли.

В конце мая текущего года были проведены ряд обысков, в том числе в помещении подконтрольного банка. Участникам рынка было сообщено о подозрении по части 5 статьи 27, части 2 статьи 222-1 (пособничество в манипулировании на организованных рынках по предварительному сговору группой лиц) и части 3 статьи 209 (отмывание доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса.