На рынке ОВГЗ наблюдаются положительные тенденции: украинцы больше покупают, а доходность растет – эксперт

После 24 февраля рынок облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) постепенно восстанавливается. Так, если сравнивать общий объем выпущенных бумаг в начале 2022 года и по состоянию на сейчас, то объем даже вырос с 1029,29 млрд до 1453,03 млрд, но этот рост более номинальный, за счет увеличения выкупленных НБУ бумаг (с 310,11 млрд до 691,85 млрд. грн.). Об этом руководитель брокерского подразделения ICU Андрей Величко рассказал изданию Delo.ua в эксклюзивном комментарии.

Также Величко отмечает положительную динамику у физических лиц: здесь рост портфеля произошел с 25,27 млрд до 42,02 млрд грн. У юридических лиц также наблюдается увеличение: с 80,56 млрд. до 117,14 млрд. грн.

"Тенденция вырисовывается положительная. Этому способствует и активность участников рынка – банков и брокеров, и популярный канал привлечения ОВГЗ через приложение "Дія". Там клиент в несколько кликов выбрав партнера и срок инвестирования может приобрести ОВГЗ и помочь не только государству, но и сохранить себестоимость своих средств", - объясняет тренды Андрей Величко.

По словам эксперта, сейчас доходности по бумагам существенно больше, чем были до 24 февраля. Так, если 3-летние бумаги в начале 2022 года котировались около 13-14%, то сейчас они котируются 21%.

Ранее сообщалось, что украинцы приобрели у "Дії" ОВГЗ на 1 млрд грн: "Донецк" - в лидерах.